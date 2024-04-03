Диверсия или высокие технологии? Почему украинские дроны достигли Татарстана

Эксперты попытались понять, откуда прилетели БПЛА и стоит ли ждать новых атак

03 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Атака беспилотника в Татарстане / Фото: кадр из видео

Налет украинских беспилотников на объекты в Татарстане вызвал серьезное беспокойство не только жителей республики, но других российских регионов. Неприятельские дроны проникают все глубже на территорию России - Елабуга и Нижнекамск расположены более чем в тысяче километров от украинской границы. Что же произошло и почему украинские БПЛА все глубже проникают в нашу страну, попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

Киев признался

Жители Татарстана, куда еще ни разу не долетали украинские БПЛА, пережили 2 апреля настоящую панику. Как сообщают местные СМИ, в Елабуге в тот день царило напряжение.

"Все обсуждают только взрывы и как вообще беспилотники смогли долететь до Татарстана. Мы с женой приняли решение забрать ребенка из детского садика, причем мы явно не одни такие, в группе по сравнению с утром гораздо меньше детей. Я еще видел по дороге, что в школу шли взрослые, видимо, тоже забирать детей с уроков. Все волнуются. Соседи обсуждают, что раз ударили один раз, смогут ударить еще. От греха подальше сегодня из дома выходить больше не будем", - приводит казанский сайт 116.ru высказывание местного жителя по имени Ленар.

Дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске Сообщалось о нарушении остекления в трех зданиях общежития политехнического колледжа в Елабуге. По данным портала Inkazan, жители были эвакуированы. Пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" уточнила, что в атаке принимали участие два беспилотника, "оснащенных оборудованием стран НАТО". По данным телеграм-канала Shot , одна из пострадавших — 16-летняя гражданка Руанды.

"Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. 2 человека ранено, - сообщил он. - Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 г. брали Париж, а 1945 г. брали Берлин? Не получится!" - заявил Тимур Шагивалеев, гендиректор АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга".

На место атаки дронов Елабуге прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, поручивший восстановить жилые помещения в короткие сроки. Он также призвал не поддаваться панике, "которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление".

В Нижнекамске был атакован нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО. Пожар удалось потушить за 20 минут. Никто не пострадал.

Атака в Татарстане, по сведениям, по сведениям "РБК-Украина", была совместной операцией СБУ и ГУР. Целью беспилотников была установка по первичной переработке нефти в Нефтекамске, утверждает издание.

"Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это - 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ России", - поясняет издание. Источники "РБК-Украина", впрочем, умолчали, откуда был произведен запуск аппаратов.

Кстати, госсекретарь США Блинкен уже заявил, что Белый дом не поддерживает атаки украинских БПЛА на российские НПЗ.

"Байрактары" или переделанные Ан-2?

Телеграмм-канал Readovka предположил , что для удара по Татарстану были задействованы дроны UJ-22 Airborne или легкомоторные самолеты Аэропракт А-22. Они способны преодолевать расстояние около тысячи километров, при этом могут лететь на высоте, почти недоступной большинству современных систем ПВО.

Некоторые эксперты уже высказали предположения российским СМИ, что дроны прилетели из Казахстана, который, по их словам, напичкан украинскими агентами.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин не исключил, что БПЛА могли запустить из этой республики, однако более вероятно, что сделано это было все же с российской территории.

"Все-таки нужно внимательно изучить тип беспилотника, и ЗПТ видимо ЗПТ специалисты уже выясняют это. На тех кадрах, что я видел, они очень похожи на "Байрактар". Этот аппарат летает на расстояние примерно 150 километров. Если мое предположение верное, то из Казахстана такой беспилотник прилететь не может, только откуда-то из России", - пояснил он amic.ru.

По мнению собеседника, запуск могли произвести агенты ГУР и ВСУ, находящиеся в российском тылу:

"Мы прекрасно помним, как долетали БПЛА до Ярославля, Череповца, других городов, когда предположить запуск с территории другой страны было проблематично. Судя по всему, кто-то работает на врага здесь. И спецслужбы наверняка уже ведут работу".

Атака БПЛА на Ярославскую область была предпринята 29 января 2024 года, все летательные аппараты были уничтожены. Удар по череповецкому металлургическому комбинату произведен 7 марта 2024 года. Работа предприятия была нарушена.

Впрочем, есть и другие мнения. Как считает военный эксперт, капитан 3-го ранга в запасе Максим Климов, беспилотники вполне могли направить и с территории Украины.

"Не исключено, что это был переделанный легкомоторный самолет, скажем, Ан-2. Дело в том, что подобная практика уже используется в изготовлении специальных дронов в некоторых азиатских странах - том же Китае", - рассказал он amic.ru.

Военный специалист напомнил, что Азербайджан во время карабахской войны осенью 2020 года использовал, по некоторым данным, около 60, переоборудованных старых легкомоторных самолетов в качестве боевых беспилотников, наряду с "Байрактарами".

"Нельзя исключать, что украинская сторона также использовала данный опыт переделки таких самолетов. Действующие РЛС могли просто не заметить их", - полагает Климов.

Стоит добавить, что в 2023 году на подобном самолете гражданин Украины кружил над территорией России, который заявил, что поднялся в воздух для проверки работы украинского ПВО и не заметил, как оказался на территории России.

Включили "машинное зрение"

Американский телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что украинские БПЛА способны преодолевать помехи при помощи боевого искусственного интеллекта.

"Атаки стали возможны благодаря использованию беспилотников с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых из них даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, чтобы помочь им ориентироваться и избегать помех", - говорится в публикации CNN.

Источник телеканала утверждает, что каждый проникающий в российские регионы аппарат "оснащен терминальным компьютером, на котором хранятся спутниковые данные и данные о местности".

"Полеты заранее согласовываются с союзниками, и аппараты следуют плану полета, что позволяет поражать цели с точностью до метра", - заявляет он.

По словам аналитика-исследователя британского Королевского института объединенных служб Ной Сильвии, дроны обладают т. н. "машинным зрением", которое является формой искусственного интеллекта.

"По сути, вы берете модель, записываете ее на чип и обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она движется", - рассказала она.

Аналитик утверждает, что БПЛА "не требуется никакой связи (со спутниками), он полностью автономен".

Понятие об искусственном интеллекте достаточно широкое, заметил Виктор Литовкин.

"Трудно понять, что подразумевается под искусственным интеллектом. Это, по сути, общее утверждение. Его работа на расстоянии более 500 километров довольно проблематична, поэтому в специалисты в комментариях к изданию могли иметь в виду все что угодно. Насколько этот компонент был задействован в данном случае, можно определить только изучив аппарат", - рассказал эксперт.

Максим Климов не исключает, что целью атаки на Татарстан могло быть как расширение географии атак Киева, так и оттягивание нашей ПВО с линии фронта.

"Конечно, прогнозировать действия украинского командования не всегда легко — подчас решения там принимаются, мягко говоря, иррациональные в силу психологических, скажем так, причин. Но это не отменяет опасность атак, которые, судя по всему, еще будут, а их последствия грозят быть куда серьезней, чем утром 2 апреля", - отметил он.

Максим Климов уверен, что к возможным прилетам БПЛА нужно готовиться.