Приставы закрыли исполнительное производство против Ивлеевой

Она полностью погасила свой долг по налогам

26 июля 2024, 22:46, ИА Амител

Анастасия Ивлеева / Фото: vk.com/ivlei

Исполнительное производство против блогера Анастасии Ивлеевой прекратили после того, как она погасила долг перед ФНС. Об этом сообщает РИА Новости.

В ФССП заявили, что блогер оплатила всю сумму долга в 11,3 млн рублей налоговых доходов. В связи с этим исполнительное производство закрыто.

Напомним, что о проблемах у Ивлеевой стало известно в мае. После этого счета блогерши заблокировали.

21 июля СМИ сообщили, что из-за долгов бывшей ведущей "Орла и решки" закрыли выезд из России. Незадолго до этого ее Lambroghini Urus арестовали.