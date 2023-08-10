ВОЗ озабочена новым штаммом коронавируса, который активно распространяется по Великобритании. О новой разновидности инфекции, которую назвали Эрис, пока известно немного. Но вирусологи уже выявили основные симптомы штамма и теперь оценивают степень его опасности.

Рассказываем, какие симптомы есть у штамма COVID-19 Эрис.

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Эрис – что это за штамм коронавируса?

Это очередной подтип штамма "омикрон", который уже больше года доминирует во всем мире. Вирусологи обозначают вирус как EG.5.1.

В августе 2023-го Эрис активно распространяется в Великобритании. Там на этот штамм уже приходится около 15% всех случаев заражения ковидом.

Также штамм уже обнаружили в Японии, Индии и Северной Америке.