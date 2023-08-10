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Какие симптомы у нового штамма коронавируса Эрис?

Новый тип вируса активно распространяется по Великобритании

10 августа 2023, 15:43, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

ВОЗ озабочена новым штаммом коронавируса, который активно распространяется по Великобритании. О новой разновидности инфекции, которую назвали Эрис, пока известно немного. Но вирусологи уже выявили основные симптомы штамма и теперь оценивают степень его опасности.

Рассказываем, какие симптомы есть у штамма COVID-19 Эрис.

1

Эрис – что это за штамм коронавируса?

Это очередной подтип штамма "омикрон", который уже больше года доминирует во всем мире. Вирусологи обозначают вирус как EG.5.1.
В августе 2023-го Эрис активно распространяется в Великобритании. Там на этот штамм уже приходится около 15% всех случаев заражения ковидом.
Также штамм уже обнаружили в Японии, Индии и Северной Америке.
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Какие симптомы у штамма Эрис?

Пока ученые выделили следующие главные симптомы штамма Эрис:
  • насморк;
  • головная боль;
  • усталость;
  • чихание;
  • боль в горле.

А вот такие характерные для первых штаммов ковида симптомы, как одышка, потеря обоняния и очень высокая температура, медики фиксируют намного меньше.

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Как штамм Эрис протекает у пациентов?

В основном штамм Эрис протекает в легкой форме. Тяжелых случаев фиксируется гораздо меньше.
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Чем опасен штамм Эрис?

Эрис, как и "омикрон", показывает хорошую способность быстро заражать людей и обходить иммунную защиту. Иммунолог Николай Крючков полагает, что при помощи нового штамма COVID-19 старается вновь "обрести силу".
В той же Великобритании опасаются, что штамм Эрис способен спровоцировать новую волну заболеваемости коронавирусом.
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Что известно о новом штамме ковида Эрис, какие у него симптомы и чем он опасен?

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Коронавирус ковид

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