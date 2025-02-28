Глава ВТБ ожидает снижение ключевой ставки во второй половине 2025 года

Он предполагает, что она снизится до 19%

28 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Глава ВТБ Андрей Костин / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Банк ВТБ прогнозирует снижение ключевой ставки Центрального банка России во второй половине 2025 года, поскольку инфляция в стране приближается к своему пику. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24".

"Судя по заявлениям руководства Центрального банка, кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой и сам ЦБ на этот год дает диапазон кредитной ставки 19–22%. Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику", – отметил Андрей Костин.

Он напомнил, что прогноз по инфляции на текущий год составляет 7–8 %. В связи с этим есть основания надеяться, что во второй половине 2025-го, особенно ближе к четвертому кварталу, можно ожидать снижения ставки. По оценкам Андрея Костина, ставка может опуститься до 19% или даже немного ниже.

При этом глава ВТБ не ожидает резкого падения объемов кредитования. Небольшое снижение коснется розничного кредитования, за исключением льготных ипотечных программ, а корпоративный сектор столкнется лишь с замедлением темпов роста.

"У корпораций достаточно резервов. Есть собственные прибыли, которые могут быть инвестированы. Мы видим, что в 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций. Это дает надежду на то, мы продолжим многие инвестиционные программы. Будет планомерное торможение экономики, для того чтобы побороть инфляцию и выйти на цель в 4% в 2026 году", – подчеркнул Костин.

Согласно последнему отчету ЦБ, корпоративный кредитный портфель банковского сектора сократился на 1 трлн рублей после уменьшения на 0,1 трлн рублей (-0,2%) в декабре 2024 года. Однако, как отмечается в бюллетене "О развитии банковского сектора Российской Федерации" за январь 2025 года, ситуация не является признаком "кредитного сжатия", а, скорее, свидетельствует о нормализации темпов роста.

Говоря о перспективах банковского сектора, Костин отметил, что 2025 год будет для банков более сложным.

"Мы считаем, что прибыль банков снизится на 15-20%. Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания", – заключил глава ВТБ.