Эксперты рассказали, как долго в России будут высокие ставки по вкладам

И когда пройдут пиковые значения

29 января 2025, 17:55, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Ключевая ставка продолжит оставаться на высоком уровне все первое полугодие 2025-го. А потому и доходность по накопительным продуктам будет значительной. Средний размер ставок по вкладам зафиксируется в пределах 19-20% годовых, а маркетинговых предложений – 22-23% годовых. При этом максимальный уровень придется на зиму. Такой прогноз дал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По данным аналитиков банка, "ключ" останется на высоком уровне, пока инфляция не замедлится и Центробанк не начнет устанавливать таргет в районе 4% за год. Все это повлияет на рынок сбережений. Сейчас он ориентирован на годовое размещение. По оценке ВТБ, доля такого привлечения с сентября выросла на три процентных пункта. На сроки до года приходится почти 94% объемов рублевых вкладов."Средняя максимальная ставка привлечения в 2024 году у основных игроков рынка достигла 22,8% годовых и в конце года на фоне сохранения уровня ключевой ставки была незначительно скорректирована банками "вниз" – до 21,7% годовых. Тем не менее даже сейчас на рынке сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам превышают уровень ключевой – это подтверждают и данные регулятора, который фиксирует среднюю из максимальных ставок топ-10 банков на уровне 21,5% годовых", – отметил Георгий Горшков.

По его словам, пока нет прогноза на весомое снижение доходности по вкладам до середины года. Но возможна некоторая коррекция, которую могут спровоцировать решения ЦБ. Пока никаких изменений не произошло – на российском рынке сложились оптимальные условия для долгосрочного размещения.

Перемены могут произойти во второй половине года. Если ставки пойдут на снижение, то спрос сместится со вкладов на накопительные счета.

Так и по данным ресурса "Банки.ру", в 2024-м средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны (по объему депозитов) составила 22,08%. А некоторые финансовые учреждения предлагали доходность даже более 24% годовых.

Напомним, что сейчас ключевая ставка составляет 21%. Решение сохранить ее на этом уровне в Центральном Банке объяснили стабилизировавшимися темпами кредитования. Повышение "ключа" может привести к чрезмерному сокращению экономической активности. Впрочем, регулятор не исключает, что ставка может и вырасти при усилении темпов кредитования. Этот вариант не отрицает даже председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Впрочем, многие эксперты все же склоняются к ее снижению. Например, в ПСБ прогнозируют "падение" ставки до 18% к концу года, но снижение произойдет не ранее середины 2025 года, передает сервис "Банки.ру". Финансовый директор Экспобанка Михаил Степанов также не ждет изменений ранее второй половины года, но ставку прогнозирует в пределах 20–23%. В ОТП Банке считают, что она снизится до 19%.