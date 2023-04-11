Глава ВТБ предложил возобновить приватизацию в России
По его словам, это позволит финансировать реализацию различных задач
11 апреля 2023, 09:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Глава ВТБ Андрей Костин предложил возобновить приватизацию в России для реализации приоритетных проектов. Его слова передаёт РБК.
Костин обозначил приоритетные направления в развитии России: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, укрепление обороноспособности за счёт развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов.
По его словам, финансировать реализацию задач позволят приватизация и перераспределение бюджетных средств.
11:21:33 11-04-2023
Это он из-за больших убытков, что понес ВТБ в 2022 году. А если действительно у бизнеса много денег скопилось, так пусть строят новые предприятия, а не старые банкротят. Знаем Мы таких реформаторов, как из общего (казенного) превратить в личное, желательно подешевле. Много денег, покупай гособлигации у государства, строй заводы и т.д.
11:23:58 11-04-2023
финансировать реализацию задач позволят приватизация и перераспределение бюджетных средств. ---- Ну про перераспределение бюджетных средств все понятно, а что приватизировать предлагает не ясно.