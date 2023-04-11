Глава ВТБ предложил возобновить приватизацию в России

По его словам, это позволит финансировать реализацию различных задач

11 апреля 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава ВТБ Андрей Костин предложил возобновить приватизацию в России для реализации приоритетных проектов. Его слова передаёт РБК.

Костин обозначил приоритетные направления в развитии России: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, укрепление обороноспособности за счёт развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов.

По его словам, финансировать реализацию задач позволят приватизация и перераспределение бюджетных средств.