В Центробанке назвали причину проседания курса рубля

По словам замглавы Центробанка России Алексея Заботкина, в дальнейшем "динамика будет более гладкая"

10 апреля 2023, 19:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ослабление курса рубля произошло из-за продления "нижней точки" поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале года. Как сообщает ТАСС, такую причину ситуации на валютных рынках назвал замглавы Центробанка России Алексей Заботкин.

По мнению Заботкина, в дальнейшем "динамика будет более гладкая". Вместе с тем зампред ЦБ ФР отметил, что поступления от экспорта — не единственная причина ослабления курса рубля. В частности, на это влияет и восстанавливающийся импорт в страну.

Напомним, что с начала 2023 года доллар по отношению к рублю вырос на 13%. Так, в начале года американская валюта торговалась на уровне 72 рублей, а в понедельник цена на Мосбирже превышала 82,5 рубля.