Глава "Яблока" прокомментировал предложение депутата Госдумы ликвидировать партию

Николай Рыбаков назвал предложение деструктивным

09 марта 2023, 19:01, ИА Амител

Николай Рыбаков / Фото: Екатерина Смолихина

Приехавший в Барнаул 9 марта председатель российской партии "Яблоко" Николай Рыбаков назвал предложение депутата Госдумы Николая Новичкова о ликвидации партии деструктивным. При этом он сказал журналисту amic.ru, что ничего необычного в инициативе нет, и "Яблоко" привыкло к таким заявлениям.

"Это заявление деструктивное, ничего необычного в нём нет. Мы привыкли к таким кляузам от депутатов. Она не первая. Этим очень любят заниматься партии, которые называют себя оппозиционными – "Справедливая Россия" и КПРФ. Если им нечем заняться, ну что поделать? Мне очень жаль, что свою активность они тратят на такие дела. Мы в таких условиях всегда работали и будем работать", – прокомментировал Николай Рыбаков.

Ранее депутат от партии "Справедливая Россия – За правду" Николай Новичков предложил Минюсту рассмотреть возможность ликвидации "Яблока" из-за предвыборной программы партии и публичных выступлений её политиков, сообщило издание RTVI.

В письме к министру юстиций Константину Чуйченко депутат раскритиковал "Яблоко" за позицию по поводу СВО и присоединения к России новых территорий.

Новичков подчеркнул, что программу партии "вероятно, следует рассматривать как проявление политического терроризма".

Отметим, что в ходе визита в Барнаул Рыбаков встретился с региональным активом партии и с активистами, которые занимаются сохранением памяти о жертвах политических репрессий. Также он посетил место советского лагеря в Топчихинском районе и территорию бывшей Барнаульской тюрьмы возле СИЗО-1 в Ленточном бору.