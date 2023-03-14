Глава Заринского района уволился по собственному желанию

Депутаты большинством голосов поддержали заявление Тимирязева

14 марта 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: zarinskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru

Депутаты Заринского района поддержали желание главы муниципалитета Валерия Тимирязева добровольно покинуть пост, сообщает "Банкфакс".

"Сессия райсовета состоялась 14 марта. Народным избранникам Тимирязев своё решение объяснил состоянием здоровья", – отмечает издание.

Исполнять обязанности главы района будет первый заместитель Светлана Полякова.

Как отметили собеседники издания, у Тимирязева "довольно слабые позиции". Якобы руководителем в 2020 году он стал с большим трудом, а его работа на данном посту "вызывала нарекания".