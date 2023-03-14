НОВОСТИПолитика

Глава Заринского района уволился по собственному желанию

Депутаты большинством голосов поддержали заявление Тимирязева

14 марта 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: zarinskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru
Фото: zarinskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru

Депутаты Заринского района поддержали желание главы муниципалитета Валерия Тимирязева добровольно покинуть пост, сообщает "Банкфакс".

"Сессия райсовета состоялась 14 марта. Народным избранникам Тимирязев своё решение объяснил состоянием здоровья", – отмечает издание.

Исполнять обязанности главы района будет первый заместитель Светлана Полякова.

Как отметили собеседники издания, у Тимирязева "довольно слабые позиции". Якобы руководителем в 2020 году он стал с большим трудом, а его работа на данном посту "вызывала нарекания".

Комментарии 5

  • На голодную смерть себя обрёк?
    14 марта, Гость   Ответить
  • ага на голодную, прям на теплотрассе
    14 марта, Гость   Ответить
  • Мужик порядочный лично знал правильно что ушол
    14 марта, Гость   Ответить
  • "у Тимирязева "довольно слабые позиции". Якобы руководителем в 2020 году он стал с большим трудом" Это утверждение продвигает депутат АКЗС, который с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ ТРУДОМ прошел последние выборы в депутаты АКЗС по Заринскому округу, выиграв немного голосов у не совсем известного кандидата в депутаты АКЗС Корчагиной. Поэтому его, депутата АКЗС, комментарии читать даже стытно.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Понял, что конец близко.
    14 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров