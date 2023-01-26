Муниципалитет вновь возглавила Светлана Агаркова

26 января 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В четверг, 26 января, депутаты Алейского района переизбрали главу района. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, должность вновь заняла Светлана Агаркова, которая возглавляет районную администрацию с 2004 года.

Кандидатуру Агарковой поддержали все 18 присутствовавших на сессии депутатов. Срок её полномочий составит пять лет. Отметим, что на посту главы совета муниципальных образований Алтайского края она находиться с 2010 года.

Напомним, что 20 января в Топчихинском районе также прошли выборы главы – по решению депутатов районного собрания им стал барнаулец, член партии "Единая Россия" Денис Тренькаев.