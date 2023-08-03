Главе Барнаула показали работу предприятия, ставшего победителем национальной премии

Стабильная работа предприятий – это залог развития Барнаула, уверен Вячеслав Франк

03 августа 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: "Вечерний Барнаул"

Глава Барнаула Вячеслав Франк 3 августа побывал на ООО "Алтай-Тент", который стал победителем национальной премии "Золотой Меркурий", и узнал, как планируют развивать предприятие дальше. Встречали мэра города директор Вадим Белов и исполнительный директор Дмитрий Скрипкин. Они же провели экскурсию по производственным цехам.

Что интересного показали мэру

ООО "Алтай-Тент" занимается проектированием и возведением ангаров, складов, многофункциональных спортивных объектов и других конструкций, рассказал Вадим Белов. Так, только за семь месяцев этого года площадь изготовленных компанией ангаров составила 111,4 тыс. кв. м, сообщил Дмитрий Скрипкин.

"Стальная тентовая конструкция – главный продукт компании "Алтай-Тент", оно защищено патентом на изобретение, также компании принадлежат патенты на способ сборки каркаса стальной тентовой конструкции, на систему утепления ангаров и мягкий резервуар для жидких сред", – отметил Белов. Фото: "Вечерний Барнаул"

На предприятии провели модернизацию оборудования. Так, за последние три года приобрели современные станки для раскройки и соединения ПВХ-ткани, а также оборудование для работы. В 2022 году на заводе установили самый большой в России лазер для резки металлических профилей и труб.

"Компания "Алтай-Тент" – единственный российский производитель межвагонных сочленений с полным циклом – от проекта до реализации. Они предназначены для многосекционных подвижных составов транспортных средств ТС (трамваи, троллейбусы, метро и ж/д вагоны). Продукция нашего предприятия внесена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, держатель реестра Минпромторг России", – рассказал Скрипкин.

Фото: "Вечерний Барнаул"

Как оценил работу предприятия глава Барнаула

Стабильная работа предприятий – это залог развития Барнаула, так прокомментировал увиденное глава Барнаула Вячеслав Франк.

"Более 40% от общего поступления доходов в бюджет города составляют доходы поступления от субъектов предпринимательства. А это новые рабочие места, развитие инфраструктурных и социальных проектов. В конечном итоге – повышение уровня качества жизни наших горожан", – отметил он.

Также во время встречи стороны обсудили вопросы участия предприятия в реализации городских проектов.

ООО "Алтай-Тент" – производитель сборных быстровозводимых каркасно-тентовых конструкций, работает с 2006 года. На предприятии трудится порядка 100 человек, средняя заработная плата за семь месяцев 2023 года составила 83,7 тыс. рублей. Продукция компании реализуется по всей России, в Казахстане, Узбекистане, Монголии и Армении. Среди клиентов такие компании, как "Норильский никель", РЖД, "Росатом", "Алроса" и др. В июне 2023 года ООО "Алтай-Тент" стало победителем национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" по итогам 2022 года в номинации "Лучшее малое предприятие в сфере строительства".