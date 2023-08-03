Предприятие из Барнаула стало победителем национальной премии "Золотой Меркурий"

Барнаульское предприятие стало лучшим среди малых компаний России в сфере строительства

03 августа 2023, 15:15, ИА Амител

Награждение/фото: barnaul.org

Барнаульская компания ООО "Алтай-Тент" стала победителем национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий". Победу компания получила в номинации "Лучшее малое предприятие в сфере строительства".

Почему победа в таком конкурсе — это важно?

Награждение проходило торжественно в Москве, в Центре международной торговли. Перед церемонией президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин подчеркнул, что российские бизнесмены сумели в короткие сроки адаптироваться к новым условиям работы, когда страна попала под "пресс необычайного числа санкций" и успешно справились с вызовом, сообщает пресс-служба ТПП РФ.

Директор ООО "Алтай-Тент" Вадим Белов отметил, что победа в таком конкурсе — это высокий показатель, и теперь компания будет с гордостью использовать эмблему конкурса.

"Признание на федеральном уровне — заслуга всей нашей команды. "Золотой Меркурий" — знак высокого качества, и теперь у нас есть право использовать эмблему конкурса в своей работе", — сказал Белов.

Что за конкурс "Золотой Меркурий"?

Конкурс "Золотой Меркурий" проводится в России уже 20 лет. Его организует Торгово-промышленная палата РФ среди отечественных малых предприятий и предприятий-экспортеров.

Мероприятие помогает поощрять наиболее успешные предприятия малого бизнеса и компании-экспортеры, которые выпускают конкурентоспособную продукцию.

Сколько компаний участвовали в конкурсе в 2023 году?

В 2023 году для участия в конкурсе "Золотой Меркурий" поступило 412 заявок.

Три компании из Алтайского края стали лауреатами и призерами Национальной премии.

Так, кроме ООО "Алтай-Тент", награды привезли:

Индивидуальный предприниматель Александр Степанов — привез награду в номинации "Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности".

Компания "Ренессанс Косметик" стала Лауреатом федерального этапа конкурса в номинации "Лучшее предприятие – экспортер в сфере производства потребительской продукции".

Лауреаты и победители получили статуэтки "Золотой Меркурий" и памятные медали, которые были изготовлены по авторским эскизам народного художника России Владимира Суровцева.

В управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края сообщили, что победа компаний в подобных конкурсах – доказательное свидетельство объективной оценки многолетней результативной работы предприятий на благо не только нашего региона, но и всей России.

Как алтайские компании попали на федеральный конкурс?

Они приняли участие и победили в региональном этапе конкурса "Золотой Меркурий".

Чествование победителей регионального этапа Конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" прошло 30 мая в Алтайской торгово-промышленной палате.

Что известно о компании "Алтай-Тент"?

"Алтай-Тент" — производитель стальных тентовых конструкций различного назначения. Компания создаёт быстровозводимые склады, ангары для техники, помещения для перевалки и хранения зерна, фермы КРС. С 2002 года предприятие реализовало более 600 крупных проектов в России и странах СНГ.