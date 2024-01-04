Главе Следкома России Бастрыкину доложат по делу о покалеченных детях на горке Бийска

Двое мальчиков 10 и 15 лет получили травмы на стихийной горке в Бийске

04 января 2024, 21:05, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: Следком РФ

Глава российского Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании двух мальчиков 10 и 15 лет на стихийной горке в Бийске. В центральном аппарате ведомства поставили дело на контроль. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Теперь руководитель краевого СУ СК РФ Игорь Колесниченко должен будет доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Напомним, что 2 января 2024 года в лесопарковой зоне Бийска двое подростков катались со снежного склона на тюбингах. При спуске несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести.

Ранее 28 декабря 2023 года 15-летний подросток на том же месте при катании со склона получил тяжкий вред здоровью.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), сообщал региональный СК.