В Бийске мальчики пострадали при катании со склона, где дети часто оставляют здоровье

Между этим и предыдущим инцидентами с травмированием детей прошло всего пять дней

03 января 2024, 14:00, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Бийске двое подростков (10 и 15 лет) получили травмы различной степени тяжести, когда катались со снежного склона на тюбингах, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Инцидент произошел днем 2 января в лесопарковой зоне. Проводится доследственная проверка по признакам халатности, поскольку 28 декабря 2023 года произошел похожий случай.

"Подросток на том же месте при катании со склона получил тяжкий вред здоровью", – рассказали в ведомстве о недавнем происшествии.

Следователи обратились к родителям с просьбой следить за досугом своих детей во избежание несчастных случаев.

Региональная прокуратура также проводит проверку, в ходе которой оценит действия властей Бийска.