Главком ВСУ заявил, что разрешил французским военным инструкторам работать на Украине

По словам Сырского, необходимые для этого документы уже подписаны

27 мая 2024, 22:59, ИА Амител

Флаг НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Как сообщает РИА Новости, в соцсетях он рассказал, что подписал необходимые для этого документы.

Напомним, что в начале мая президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину, если Киев попросит об этом Париж, а российские войска прорвут линию фронта. Незадолго до этого он говорил, что французские власти готовы сделать все, чтобы России не удалось одержать победу в конфликте.

"Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", – написал главком.

Вместе с тем Сырский не уточнил, как скоро французские инструкторы прибудут на территорию Украины.