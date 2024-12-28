Главная барнаульская елка откроется 28 декабря

На площади Сахарова для горожан подготовили специальную шоу-программу "Зажигаем сердца"

28 декабря 2024, 10:39, ИА Амител

Елка в барнаульском парке "Центральный" / Фото: amic.ru

Открытие главной городской елки Барнаула на площади Сахарова состоится 28 декабря, в 17:00. Об этом напоминает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Для горожан подготовили специальную шоу-программу "Зажигаем сердца", в которой посетителей порадуют танцами и огненным шоу. Выступать будут театр танца "Иван да Марья", ансамбль современного танца Soul, творческая группа с огненным шоу Show Time, творческие коллективы АлтГТУ и АГУ.

Отметим, что в это же время новогодние городки также откроются во всех районах города. Более подробная программа представлена ниже.