Главная барнаульская елка откроется 28 декабря
На площади Сахарова для горожан подготовили специальную шоу-программу "Зажигаем сердца"
28 декабря 2024, 10:39, ИА Амител
Елка в барнаульском парке "Центральный" / Фото: amic.ru
Открытие главной городской елки Барнаула на площади Сахарова состоится 28 декабря, в 17:00. Об этом напоминает пресс-служба мэрии краевой столицы.
Для горожан подготовили специальную шоу-программу "Зажигаем сердца", в которой посетителей порадуют танцами и огненным шоу. Выступать будут театр танца "Иван да Марья", ансамбль современного танца Soul, творческая группа с огненным шоу Show Time, творческие коллективы АлтГТУ и АГУ.
Отметим, что в это же время новогодние городки также откроются во всех районах города. Более подробная программа представлена ниже.
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15:39:15 28-12-2024
Кста ничего так елка. Если издалека - норм.
17:58:25 28-12-2024
Сегодня видел, как днём прометали площадь вокруг ёлки. Но ведь по здоровому (3-5 см) слою снега ходить приятнее, чем по льду. Тем более, что от тысяч ног снежок быстро утрамбуется. Или я чего-то не понимаю?..