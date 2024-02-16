"Главное — это артист". История уборщицы, которая очень любит театр и пишет картины

Вера Чекмарева посмотрела сотни спектаклей, обожает Антона Чехова и мечтает работать в театре. Интеллигентнее женщины мы еще не встречали

16 февраля 2024, 08:12, Вячеслав Кондаков

Фото: Екатерина Смолихина

Вера Чекмарева на протяжении последних пяти лет работала уборщицей на проспекте Социалистическом, где располагается редакция amic.ru. Эта интеллигентная и образованная женщина знает каждого нашего журналиста и при встрече в коридоре с легкостью заводит разговоры не только о погоде, но и о кино, литературе, живописи и поэзии. А еще о театре – о нем Вера Александровна готова беседовать часами. О недавно увиденных постановках она рассказывает с таким упоением и страстью, что после ее рекомендаций хочется сразу же купить билет на спектакль. Ради любимого хобби Вера Александровна уже 17 лет ездит в Москву, где смотрит самые резонансные театральные постановки с участием лучших артистов страны. Вячеслав Кондаков (именно с ним Вера Александровна в основном и говорила о театре при встрече в коридоре) решил рассказать об этой удивительной уборщице, которая посмотрела не одну сотню спектаклей и знает некоторые пьесы Антона Чехова практически наизусть.

"Любовь к русскому языку и литературе всегда помогали мне"

Вера Чекмарева родилась в Косихинском районе, в типичной (по ее словам) интеллигентной семье: мама работала врачом, а папа – учителем русского языка и литературы. Среди самых известных его учеников – второй космонавт планеты Герман Титов. Отец Веры Александровны был одним из близких друзей папы знаменитого космонавта – Степана Титова. Вместе они даже сочинили песню "Алтайская лирическая", которая была очень популярной в конце 80-х. Также Чекмарев работал внештатным корреспондентом в газете Косихинского района вместе с Робертом Рождественским – тогда еще начинающим поэтом.

Вера Александровна с детства обожала читать, книги она брала из богатой библиотеки отца. Любимым писателем моментально стал Антон Чехов, особенно запомнились его классические пьесы: "Три сестры", "Дядя Ваня" и "Вишневый сад". Любовь к театру началась тогда же, в детстве, – в школе Вера посмотрела любительскую постановку и поняла, что театр – лучшее, что есть на свете.

"Я не отрываясь смотрела на сцену и поняла, что ничего лучше театра нет", – вспоминает женщина.

Правда, становиться актрисой Вера Александровна не собиралась и после школы уехала учиться в Новосибирск на специалиста по аналитической химии. Там она регулярно – несколько раз в месяц – ходила в театр и старалась не пропускать ни одной свежей постановки. Только вот новосибирский театр оперы и балета совсем не зашел: скучно.

После университета Веру Чекмареву распределили в Омск работать на одном из местных заводов. Как выяснилось, это по-настоящему театральный город.

"Очень мощные постановки мне удалось посмотреть за время работы на заводе. В городе так любили театр, что билеты приходилось добывать с трудом. А еще в Омск приезжали с гастролями многие известные московские театры. Именно там я впервые посмотрела на народных артистов страны", – вспоминает Вера Александровна.

В начале 90-х завод, на котором трудилась Чекмарева, закрыли, она переехала в Барнаул, где устроилась секретарем-референтом в администрацию Железнодорожного района. Вера Александровна обрабатывала корреспонденцию и много времени проводила за печатной машинкой и компьютером.

"Любовь к русскому языку и литературе всегда помогали мне", – шутит женщина.

"Театральные хаджи"

За свою жизнь Вера Чекмарева посмотрела не менее 600 спектаклей. Сколько точно – она и не помнит. В какой-то момент сбилась со счета. В основном это постановки в местных театрах. Их уровень Вера Александровна оценивает очень высоко. Один из лучших спектаклей в ее жизни – "Скрипач на крыше" – она посмотрела в Алтайском государственном музыкальном театре.

"Это разрыв сердца, а не спектакль", – дает краткую рецензию действительно культовой постановке по произведению Джерри Бока.

Однако за самыми лучшими театральными впечатлениями Вера Александровна ездит в Москву. Уже 17 лет она совершает "театральные хаджи" – именно так она называет свой отпуск в столице страны, когда за несколько дней ей удается посмотреть все самые резонансные постановки.

Обычно в качестве "хаджа" уборщица выбирает начало осени – время театральных премьер. Готовится к поездке женщина основательно: читает театральные рецензии и смотрит обзоры на постановки в интернете. Чтобы оплатить билеты на самолет и проживание в гостинице, Вера Александровна в течение года откладывает с зарплаты по несколько тысяч рублей.

"Обычно я выбираюсь в Москву на три-четыре дня. Стараюсь посмотреть за это время максимальное количество спектаклей. Иногда, если очень повезет, удается даже два за один день", – объясняет Вера Александровна.

За 17 лет Вера побывала на самых знаменитых постановках. Один из ее любимых театров – имени Вахтангова. Тот самый, который в 2022 году приезжал с большими гастролями в Барнаул. Не меньшее впечатление на женщину произвели спектакли Ленкома. Особенно пьесы с участием золотого состава труппы: Леонида Броневого, Олега Янковского, Николая Караченцова, Александра Збруева и других "глыб".

По словам Веры Александровны, "главное – это артист". Если он плохо играет, то никогда не сможет передать даже самого гениального замысла драматурга или режиссера. Какие бы красивые декорации ни были бы на сцене, зрители идут в театр ради звезд.

"Однажды я пошла в театр Et Cetera, которым руководит Александр Калягин, на пьесу "Драма на охоте" по Антону Чехову с Даниилом Страховым в главной роли. Он настолько плохо играл, что пришлось убежать после первого действия. Если Олег Янковский – дорогое шампанское, то Страхов – дистиллированная вода. Хорошо, что наизусть знаю текст пьесы, потому что половину текста было понять нереально. В итоге я и еще много зрителей убежали из театра во время антракта", – объясняет Вера Александровна и добавляет, что хороший спектакль – тот, после которого чувствуешь "послевкусие". Его тут же хочется с кем-то обсудить.

(Об одном из таких спектаклей – "Дядя Жорж" в театре Сатиры – Вера Николаевна рассказывала мне около 15 минут. При этом я его не смотрел, но слушать было очень интересно).

"Это невероятный спектакль, который можно пересматривать и пересматривать. Каждый актер на сцене существовал в своем образе и каждый был настолько органичен, что разбегались глаза. А какая в спектакле пластика и музыка! Вы обязаны посмотреть эту постановку", – убеждала меня Чекмарева.

Еще один театральный шедевр, увиденный в Москве, – "ПроЯвление любви" с Евгением Стычкиным и Павлом Майковым в главных ролях.

"Думала, что Майков нигде, кроме как в сериале "Бригада", не играл. Как же я ошибалась. Это упоительный спектакль. Сидела во втором ряду и поражалась игре Павла Майкова. Даже когда он стоял спиной к зрителям, ощущалась его актерская энергетика, и меня колбасило вместе с ним. Когда спектакль закончился, я посмотрела на зрителя рядом, и мы, хоть и не были знакомы, соединились в некой магии", – увлеченно рассказывает Чекмарева.

"Не работа, а мечта"

Если становиться актрисой Вера Александровна не хотела, то поработать в театре мечтала всегда. Хоть кем-нибудь. Но пока этой мечте удалось сбыться лишь отчасти: на протяжении четырех лет женщина работала в небольшом киоске в одном из барнаульских ТРЦ и торговала там билетами на концерты и спектакли. Она каждый день с увлечением рассказывала незнакомым людям о том, какие постановки и культурные мероприятия нельзя пропустить.

"Не работа, а мечта. Я шла на нее как на праздник. Мне обязательно нужно с кем-то поделиться своими эмоциями. Я завела на работе постоянных клиентов, которые перед покупкой билетов на спектакль узнавали мое мнение о постановке. Старалась не жалеть времени на то, чтобы рассказать человеку о спектакле. Многие студенты впервые в жизни сходили в театр благодаря моей рекомендации", – вспоминает женщина.

По словам Веры Александровны, многие после увиденной постановки возвращались и благодарили ее за рекомендации. Одна из руководительниц алтайского театра даже лично поблагодарила Чекмареву за то, что благодаря ей посещаемость учреждения значительно выросла. Однако потом кассу, где работала Вера Александровны, решили закрыть, и женщина осталась без работы мечты.

"Вот бы кто-нибудь придумал средство борьбы с грязью в офисах"

Картины Веры Чекмаревой

Последние пять лет Вера Чекмарева работает уборщицей: сначала – на одном из барнаульских заводов, а потом – в офисном здании на проспекте Социалистическом. Первое время интеллигентная женщина стеснялась мыть пол на глазах других людей. В конец концов, это не самая благодарная в обществе профессия.

Некоторые работники завода и вовсе не ценили труд женщины, поэтому оставляли горы мусора рядом с урной. Чтобы приучить мужчин к чистоте, Вера Александровна каждый день оставляла рядом с мусорной урной вазу со свежими цветами. Оказалось, что это может немного приучить людей быть аккуратнее.

Убирать помещение, по словам женщины, очень тяжелая работа. Особенно трудно сделать так, чтобы на полу не оставалось следов грязи и пыли. Поэтому для уборщиц самое тяжелое время в году – начало весны и осени.

"Вот бы кто-нибудь придумал средство борьбы с грязью в офисах", – шутит женщина.

Если театром Вера Александровна увлекается с детства, то еще два увлечения – живопись и поэзия – появились у нее в прошлом году. Стихов она пока сочинила всего несколько, а вот картин – почти 20 работ. И это всего за год! Такой плодовитости позавидовали бы даже самые виртуозные художники.

"Просто взяла краски и кисточки и стала писать картины. Как меня это затянуло", – скромно о своем таланте говорит женщина.

Среди ее работ – деревенские дома, животные и натюрморты. Одну из картин женщина, кстати, обещала нарисовать специально для нашей редакции.

"Это же не производство, где нужно выполнить план", – добавляет Вера Александровна.

Дочь женщины уговаривает маму завести свой телеграм-канал или блог о театре, чтобы делиться любимым увлечением с другими. Правда, Чекмарева не спешит: для этого надо чаще видеть громкие новые постановки в ведущих московских театрах, а в алтайских очень редко можно посмотреть по-настоящему мощный спектакль.

"Я пока еще к этому не готова. Возможно, когда-нибудь решусь делиться своим любимым увлечением со всеми", – отмечает прекрасная Вера.

Кстати, пока мы готовили материал, Вера Александровна уволилась и сейчас ищет работу. Если вы хотите нанять эту очень милую, добрую, интеллигентную женщину, то мы гарантируем: вы не пожалеете. Связаться с ней можно по номеру 8-961-240-60-23. Кстати, может специально для вас она нарисует картину. Или напишет в вашу честь изумительные стихи. Или снова с упоением расскажет вам о своем любимом театре.