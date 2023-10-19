Главную новогоднюю елку в Барнауле установят на площади Сахарова
Ее открытие запланировано на 29 декабря
19 октября 2023, 14:35, ИА Амител
Главную новогоднюю елку в Барнауле установят на площади Сахарова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам первого оргкомитета по подготовке и празднованию предстоящих новогодних и рождественских праздников.
Как отметили на заседании, открытие елки на Сахарова запланировано на 17:00 29 декабря. В этот же день проведут открытие новогодних мероприятий и в других районах города, а также в пригороде.
Сейчас власти формируют общегородской план новогодних и рождественских мероприятий. Они пройдут в муниципальных досуговых учреждениях, театрах, библиотеках, планетарии и других местах. Также мероприятия организуют для детей из семей военнослужащих, участников СВО и малообеспеченных семей.
Кроме того, в парках "Эдельвейс", "Экстрим", "Арлекино" и "Центральный" к Новому году откроются катки с теплыми раздевалками и пунктами питания.
15:01:16 19-10-2023
Вот и хорошо
15:08:53 19-10-2023
Испугались...
15:12:37 19-10-2023
Даже не верится ... ))
15:19:42 19-10-2023
Да и правильно...
15:48:16 19-10-2023
Ну и славно. Здравый смысл восторжествовал, наконец-то!
15:51:44 19-10-2023
Вместо Соца проспект Ленина перекроют получается? Почему радуетесь.
17:36:37 19-10-2023
Красивый зелёный конус.Большой и ровненький.
18:15:43 19-10-2023
Плохо! Опять пробки в центре. Да и площади там давно уже нет, обсная улица. Ёлка на проезжей части - нонсенс.
06:46:35 20-10-2023
Гость (18:15:43 19-10-2023) Плохо! Опять пробки в центре. Да и площади там давно уже нет... Нонсенс из знакового места гуляний делать обсную улицу в угоду строителям.
23:14:16 19-10-2023
Можно на Сахарова, без перекрытия Социалистического Альтернатива для главной новогодней елки, парк Центральный, парк Изумрудный, есть большая удобная площадь Ветеранов.
22:34:39 28-10-2023
молодцы