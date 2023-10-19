Ее открытие запланировано на 29 декабря

19 октября 2023, 14:35, ИА Амител

Елка на площади Сахарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главную новогоднюю елку в Барнауле установят на площади Сахарова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам первого оргкомитета по подготовке и празднованию предстоящих новогодних и рождественских праздников.

Как отметили на заседании, открытие елки на Сахарова запланировано на 17:00 29 декабря. В этот же день проведут открытие новогодних мероприятий и в других районах города, а также в пригороде.

Сейчас власти формируют общегородской план новогодних и рождественских мероприятий. Они пройдут в муниципальных досуговых учреждениях, театрах, библиотеках, планетарии и других местах. Также мероприятия организуют для детей из семей военнослужащих, участников СВО и малообеспеченных семей.

Кроме того, в парках "Эдельвейс", "Экстрим", "Арлекино" и "Центральный" к Новому году откроются катки с теплыми раздевалками и пунктами питания.