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Главную новогоднюю елку в Барнауле установят на площади Сахарова

Ее открытие запланировано на 29 декабря

19 октября 2023, 14:35, ИА Амител

Елка на площади Сахарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Елка на площади Сахарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главную новогоднюю елку в Барнауле установят на площади Сахарова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам первого оргкомитета по подготовке и празднованию предстоящих новогодних и рождественских праздников. 

Как отметили на заседании, открытие елки на Сахарова запланировано на 17:00 29 декабря. В этот же день проведут открытие новогодних мероприятий и в других районах города, а также в пригороде.

Сейчас власти формируют общегородской план новогодних и рождественских мероприятий. Они пройдут в муниципальных досуговых учреждениях, театрах, библиотеках, планетарии и других местах. Также мероприятия организуют для детей из семей военнослужащих, участников СВО и малообеспеченных семей.

Кроме того, в парках "Эдельвейс", "Экстрим", "Арлекино" и "Центральный" к Новому году откроются катки с теплыми раздевалками и пунктами питания.

Барнаул Хорошие новости Новый год

Комментарии 11

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Гость

15:01:16 19-10-2023

Вот и хорошо

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Гость

15:08:53 19-10-2023

Испугались...

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oo

15:12:37 19-10-2023

Даже не верится ... ))

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Гость

15:19:42 19-10-2023

Да и правильно...

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Гость

15:48:16 19-10-2023

Ну и славно. Здравый смысл восторжествовал, наконец-то!

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Гость

15:51:44 19-10-2023

Вместо Соца проспект Ленина перекроют получается? Почему радуетесь.

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Гость

17:36:37 19-10-2023

Красивый зелёный конус.Большой и ровненький.

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Гость

18:15:43 19-10-2023

Плохо! Опять пробки в центре. Да и площади там давно уже нет, обсная улица. Ёлка на проезжей части - нонсенс.

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Гость

06:46:35 20-10-2023

Гость (18:15:43 19-10-2023) Плохо! Опять пробки в центре. Да и площади там давно уже нет... Нонсенс из знакового места гуляний делать обсную улицу в угоду строителям.

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Гость

23:14:16 19-10-2023

Можно на Сахарова, без перекрытия Социалистического Альтернатива для главной новогодней елки, парк Центральный, парк Изумрудный, есть большая удобная площадь Ветеранов.

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Гость

22:34:39 28-10-2023

молодцы

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