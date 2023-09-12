Правда ли, что многодетным семьям дадут неделю выходных перед Новым годом?
Соответствующее предложение поступило в Минтруд РФ
12 сентября 2023, 07:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Многодетные родители могут получить дополнительную неделю выходных перед Новым годом. Соответствующее обращение уже направлено в Минтруд РФ, пишет RT. Причем предлагается не единоразово поддержать семьи, а ввести эту норму на постоянной основе.
Рассказываем, будут ли многодетным семьям давать выходную предновогоднюю неделю.
1
Правда ли, что многодетные семьи получат неделю выходных перед Новым годом?
На данный момент нет. Сейчас это лишь предложение, которое поступило в адрес министра труда РФ Антона Котякова. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, часть текста его обращения опубликовал RT.
2
Что за предложение поступило в адрес Минтруда?
По мнению Орлова, многодетные родители должны получать больше выходных, чем все остальные. Политик считает, что они должны получить дополнительную оплачиваемую неделю выходных. Согласно его предложению, это должна быть последняя неделя декабря – прямо перед Новым годом.
"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря – накануне выходных новогодних праздников..." – цитирует RT текст обращения. Орлов отметил, что Россия в последние годы взяла курс на масштабную поддержку многодетных семей. При этом трудовых льгот у них не так много, считает автор инициативы.
3
Для кого предлагают ввести выходную предновогоднюю неделю?
Многодетными считаются родители, на иждивении у которых трое и более несовершеннолетних. Для них Орлов и предлагает ввести выходную предновогоднюю неделю.
4
Каков шанс, что многодетные действительно получат неделю выходных?
Неизвестно. О том, какое мнение на счет этой инициативы в Минтруде РФ, пока не сообщается. Но это далеко не первое предложение для многодетных семей, с которым депутаты и общественники выступили в последнее время. В ЛДПР хотели даже перевести их на четырехдневку.
Впрочем, ни одна из этих инициатив пока не нашла поддержки. Так что и на то, что многодетные получат дополнительную неделю отдыха, особо надеяться не стоит.
08:35:29 12-09-2023
Вводите побольше прерогатив. Потом просто при собеседовании на работу будут часто получать отказ.
09:42:24 12-09-2023
получить дополнительную оплачиваемую неделю выходных ------ Только за свой счет!!!!!!!!!!!!!!!!
10:02:24 12-09-2023
Правильно! Не хотите рожать новых граждан для государства - оплачивайте тем, кто увеличивает популяцию! Кто вас потом на пенсии будет "обрабатывать"? Чужие дети раз своих не нарожали! Так что все верно: или рожай, или плати тем, кто рожает! Со стороны государства это правильно! Каждый конкретный человек в разрезе государства не интересен! Нужнго думать и на перспективу, что будет через 20-30-40 лет. А не сейчас!
11:28:21 12-09-2023
Гость (10:02:24 12-09-2023) Правильно! Не хотите рожать новых граждан для государства - ... Человек сам себя обрабатывает, внося налоги в казну,оьеспечивая себе пенсию. Какие чужие дети? У меня есть свой ребёнок, много детей не надо, их содержать не на что, не все живут за счёт пособий, понарожали и живут. Вот они то как раз и паразитируют на рабочем классе. И таких большинство, кто родил чтоб не работать. И дети вырастут, такие же, с пониманием что им все должны. С народом все нормально, и с количеством людей, если посмотреть за последние 70 лет значительно прибавилось. Только вот к чему?? Где мы все поместимся? В республике Саха? Да, страна большая, но по уровню жизни, климату, инфраструктуре, мест не так и много. Всё хотят жить в комфорте, а не на северах. Нам не нужно большое количество людей чтоб могущество страны показать. А вот жить в Китае, где от смога ходят в масках, людей столько, что плюнуть некуда,это нормально??? Я так не хочу. Да и любой нормальный человек не захочет, а все эти агититации и плюшки многодетным, это капля в море, умные люди это понимают, ведутся только недалёкие. Вот они как раз и рожают. Таких же не далёких. Качество людей необходимо, а не количество. Я бы медаль матери героини давала бы при условии что все дети этой матери выросли нормальными гражданами. Смысл большой семьи, где 2 наркомана, трое по тюрьмам? Зато много нарожала.....
12:12:04 12-09-2023
Гость (10:02:24 12-09-2023) Правильно! Не хотите рожать новых граждан для государства - ... Многодетные чаще неблагополучные. Запиваются, по тюрьмам сидят, наркоманят. И опять мы их содержим. Потому что работать они не хотят.
12:47:50 12-09-2023
Гость (10:02:24 12-09-2023) Правильно! Не хотите рожать новых граждан для государства - ... какую еще перспективу на 40 лет? 30 лет назад этой страны даже не было, а еще 40 назад была мировая война.
10:07:27 12-09-2023
у меня складывается ощущение, что с темой сознательно перегибают, чтобы у рабочих масс к многодетным складывался негатив, продвигая западную повестку сокращения населения. Надо проверить поступление денежных средств предлагающих подобное, и сопоставить доходы и расходы. Пахнет иноагентами. Льготы многодетным нужны, но не прямым образом за счет их коллег: детские лагеря, санаторно-курортное лечение, помощь продуктами, одеждой и подобное.
11:02:15 12-09-2023
просто не все хотят детей,терпеть мелкое орущее существо сутками никто не хочет
11:16:54 12-09-2023
скипитр (11:02:15 12-09-2023) просто не все хотят детей,терпеть мелкое орущее существо сут... Не все могут себе позволить детей по финансовым и жилищным проблемам. А сутками мелкое существо орёт только если заболеет. Сытый и сухой здоровый ребенок не доставляет хлопот. Зато, как сказала К.Собчак, появляется человек, который любит тебя просто так.
11:48:33 12-09-2023
Гость (11:16:54 12-09-2023) Не все могут себе позволить детей по финансовым и жилищным п... Просто так собачек и котиков заводят, вот они любят просто так
12:13:57 12-09-2023
Гость (11:48:33 12-09-2023) Просто так собачек и котиков заводят, вот они любят просто т... Ну ты сравнил - то собачка, а то - Человек.
15:44:12 12-09-2023
Гость (12:13:57 12-09-2023) Ну ты сравнил - то собачка, а то - Человек. ... Да, лишканул, нельзя так оскорблять собачек.
15:22:12 12-09-2023
Гость (11:48:33 12-09-2023) Просто так собачек и котиков заводят, вот они любят просто т... Таракана заведи, тебе само то
11:09:50 12-09-2023
Чтоб ещё многодетнее стали?? А вообще, данные законы действуют только в бюджетных организациях, работа на частника(коих большинство) навряд ли поддержат. Не думаю, что многодетным папаша на бюджетной организации трудится, такую ораву содержать, деньги нужны