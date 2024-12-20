Главные государственные слова года назвали в России
Одним из них стало слово "суверенитет"
20 декабря 2024, 13:00, ИА Амител
"Суверенитет" стало государственным словом года в России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суверенитет" – государственное слово года в России… В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает", – говорится в исследовании экспертов РАНХиГС.
В главный список также вошли слова "самореализация", "неолиберальный", "историческое просвещение" и "фиджитал".
Всего в исследование языковых единиц проекта "Слово Государства Российского – 2024" вошли 42 слова. Эксперты провели количественный и качественный анализ стратегий, концепций, основ направлений государственной политики и выступлений президента РФ Владимира Путина.
"Проводился подсчет частотности употребления слов и устойчивых выражений, выявлялась новая лексика, ранее не представленная или слабо представленная в государственном дискурсе", – рассказали в вузе.
Также специалисты определяли изменения в семантике слов и их сочетаемости. Кроме этого, учитывался статус дискурсивной реализации единиц языка.
13:04:59 20-12-2024
oxford dictionary слово года 2024 brain:
"И это выражение brain rot. Оно переводится как «разложение мозга» и используется для выражения снижения когнитивных способностей и психологического состояния из-за чрезмерного потребления информации. "
запад мозг себе сам разложил. теперь главное нам не лажать.
13:36:16 20-12-2024
Musik (13:04:59 20-12-2024) oxford dictionary слово года 2024 brain:"И это выражение... очередной "суверенный"?
14:15:44 20-12-2024
Гость (13:36:16 20-12-2024) очередной "суверенный"?... я вам про то, что мир тупеет.
вот реально.
это видно.
вот например вы.
13:41:07 20-12-2024
Орешник- главное слово уходящего года
14:28:52 20-12-2024
Элен без ребят (13:41:07 20-12-2024) Орешник- главное слово уходящего года... Пророческими теперь кажутся слова из мультика "Дурацкий русский" про "промьежник"...
14:39:17 20-12-2024
А вообще как то "суверенитет" не вяжется с "фиджитал"..."Дополненная реальность" звучит более суверенно. Да и "независимость" несколько суверенней "суверенитета"...
14:39:41 20-12-2024
Ключевая ставка и инфляция - вот главные слова 2024
19:47:41 20-12-2024
Мне кажется, ключевые слова этого года не пропустит антимат
12:36:12 21-12-2024
Забавно. Это при том, что Россия на сегодня не является суверенным государством.