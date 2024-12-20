Главные государственные слова года назвали в России

Одним из них стало слово "суверенитет"

20 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

"Суверенитет" стало государственным словом года в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суверенитет" – государственное слово года в России… В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает", – говорится в исследовании экспертов РАНХиГС.

В главный список также вошли слова "самореализация", "неолиберальный", "историческое просвещение" и "фиджитал".

Всего в исследование языковых единиц проекта "Слово Государства Российского – 2024" вошли 42 слова. Эксперты провели количественный и качественный анализ стратегий, концепций, основ направлений государственной политики и выступлений президента РФ Владимира Путина.

"Проводился подсчет частотности употребления слов и устойчивых выражений, выявлялась новая лексика, ранее не представленная или слабо представленная в государственном дискурсе", – рассказали в вузе.

Также специалисты определяли изменения в семантике слов и их сочетаемости. Кроме этого, учитывался статус дискурсивной реализации единиц языка.