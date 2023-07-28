Главные инженеры ГК "Росводоканал" посетили объекты барнаульского предприятия

Специалисты прибыли для обмена опытом и успешными кейсами

28 июля 2023, 12:00, ИА Амител

Специалисты производственных подразделений / Фото: "Росводоканал"

Главные инженеры, а также специалисты производственных подразделений группы компаний "Росводоканал" прибыли в Барнаул для обмена опытом. В краевой столице делегация посетила очистные сооружения речной воды, насосную станцию второго подъема, а также две канализационные насосные станции.

На водопроводных очистных сооружениях с 2018 года ведут серьезную модернизацию объекта, работа идет поэтапно. Кроме того, с 2019 года водоканал очищает водопроводную воду способом мембранного электролиза, что позволило отказаться от необходимости хранить опасный жидкий хлор.

"На ВОС-1 проведена замена технологического трубопровода и запорной арматуры, мостового крана грузоподъемностью две тонны и строительство камеры для установки новых расходомеров, ремонт кровли, замена опорных стоек перекрытия, монтаж систем электроснабжения и вентиляции", – рассказал гостям главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.

По его словам, на объекте ВОС-2 выполнена гидроизоляция девяти отстойников, монтаж мостового крана грузоподъемностью одна тонну, ремонт оборудования и строительные работы, а также полностью обновлена система электроснабжения.

На насосной станции второго подъема гостям рассказали о реализованных мероприятиях по антитеррористической защищенности объектов предприятия.

"Монтаж нового периметрального и противоподкопного ограждений, обустройство двух рядов спирального барьера безопасности, установка средств ограничения скорости, противотаранных ворот, оснащение периметра и критических элементов интегрированной системой безопасности позволяют обеспечить максимальную защищенность режимных объектов", – рассказал начальник отдела защиты объектов и персонала Виталий Гичкун.

На двух канализационных насосных станциях гостям показали оборудование.

По словам руководителя направления по сопровождению и контролю производственной деятельности УК "Росводоканал" Владимира Перфильева, на предприятиях группы компаний применяют различные подходы к тому или иному вопросу. Обмен опытом и подобные встречи очень важны, ведь разработка ученых из одного региона, которую уже протестировали и применили, может быть рассмотрена и применена в других городах или даже на всех предприятиях группы.

"Наши специалисты регулярно изучают эффективный опыт организаций ЖКХ и внедряют самые успешные практики", – рассказал Владимир Перфильев.В течение двух дней представители группы компаний "Росводоканал" примут участие в дискуссиях и круглых столах. В онлайн-формате к ним присоединятся эксперты отраслевого профессионального сообщества и производственные руководители крупнейших водоканалов страны. Специалисты обменяются опытом и поделятся успешными кейсами.