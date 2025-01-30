Легендарное тесто с мясом. Сколько на Алтае стоит приготовить пельмени?
Если взять уже готовый фарш, то блюдо будет дешевле
30 января 2025, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае на приготовление пельменей потребуется 210 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за декабрь 2024 года для каждого субъекта РФ.
Для подсчетов взяли советский рецепт пельменей по-сибирски из "Книги о вкусной и здоровой пище". Для приготовления примерно 700 граммов блюда нужны следующие ингредиенты:
- пшеничная мука – полстакана (примерно 65 граммов, однако в самом рецепте на 180 стр. указано полтора стакана муки. - Прим. ред.);
- мясо – 400 граммов;
- яйцо – одна штука;
- лук – одна штука (примерно 100 граммов);
- подсолнечное масло – две столовые ложки (30 миллилитров, в рецепте указано, что масло можно заменить четвертью стакана сметаны. – Прим. ред.).
"В Алтайском крае стоимость приготовления пельменей – 210 рублей", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай это блюдо обойдется дороже – 237 рублей. Самая высокая цена среди регионов Сибири в Красноярском крае – 241 рубль, а дешевле всего пельмени будут стоить в Республике Тыва – 165 рублей.
Средняя стоимость по России – 224 рубля, если взять готовый фарш. Если покупать мясо для приготовления фарша, пельмени обойдутся в 283 рубля.
Больше всего на приготовление блюда потратят жители Чукотского автономного округа – 546 рублей, меньше всего – жители Воронежской области и Республики Тыва (165 рублей).
15:10:05 30-01-2025
Это за какой обьем?
Ничего не понял.
А если стырить фарш принести любовнице пусть лепит - то ваще дешево
15:12:37 30-01-2025
Пельмени это 10 шт., 20 шт., 50 шт., или сколько???
15:21:08 30-01-2025
цена за штуку ?
16:01:15 30-01-2025
Гость (15:21:08 30-01-2025) цена за штуку ?... Написано же-примерно за 700 граммов...
15:35:29 30-01-2025
1.зачем подсолнечное масло в пельменях?
2. 400 гр мяса и полстакана муки? ничего в пропорциях не напутано?
16:33:30 30-01-2025
Гость (15:35:29 30-01-2025) 1.зачем подсолнечное масло в пельменях?2. 400 гр мяса и ... 1 . Для эластичности. 2 много мяса мало теста это гут.
07:20:22 31-01-2025
Musik (16:33:30 30-01-2025) 1 . Для эластичности. 2 много мяса мало теста это гут. ... из половины стакана муки вы слепите штук 10 пельменей. а куда оставшиеся 300 гр мяса деть?
09:47:19 31-01-2025
Гость (07:20:22 31-01-2025) из половины стакана муки вы слепите штук 10 пельменей. а куд... раскатывайте сочни тоньше.
вообще ну вы зажрались - фарш вам девать некуда. пенсионерам отдайте.
13:28:46 31-01-2025
Гость (15:35:29 30-01-2025) 1.зачем подсолнечное масло в пельменях?2. 400 гр мяса и ... Причем 400 грамм мяса говядины это 400 рублей уже. О каких 210 рублях они писали за пельмени?
Или они про мясо крыс писали?
Нормальные пельмени за кг примерно 500 рублей, а никак за 210 рублей.
17:59:14 30-01-2025
Вчера стряпсли с сыном пельмени
С 1 кг фарша вышло 3кг550гр классных домашних пельменей.
Тесто по ГОСТУ без всякого масла (мука яйцо, соль, вода)
Фарш 1кг, лук 350гр, соль,перец
Ни какие магазинные даже самые дорогие рядом не стояли.
07:24:19 31-01-2025
Гость (17:59:14 30-01-2025) Вчера стряпсли с сыном пельмениС 1 кг фарша вышло 3кг550... Я бы еще зубчик чеснока добавила мелко - мелко измельченный. И подать горячими, дымящимися со сливочным маслом и черным перцем. А в отдельной мисочке -уксус. И под рюмочку. Да с компотом вишневым. Эх... Налеплю ка я сегодня пельмешков...
09:51:14 31-01-2025
Гость (07:24:19 31-01-2025) Я бы еще зубчик чеснока добавила мелко - мелко измельченный.... мы - завтра. тяпница день рабочий.