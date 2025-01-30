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Легендарное тесто с мясом. Сколько на Алтае стоит приготовить пельмени?

Если взять уже готовый фарш, то блюдо будет дешевле

30 января 2025, 15:00, ИА Амител

Пельмени / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Пельмени / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае на приготовление пельменей потребуется 210 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за декабрь 2024 года для каждого субъекта РФ.

Для подсчетов взяли советский рецепт пельменей по-сибирски из "Книги о вкусной и здоровой пище". Для приготовления примерно 700 граммов блюда нужны следующие ингредиенты:

  • пшеничная мука – полстакана (примерно 65 граммов, однако в самом рецепте на 180 стр. указано полтора стакана муки. - Прим. ред.);
  • мясо – 400 граммов;
  • яйцо – одна штука;
  • лук – одна штука (примерно 100 граммов);
  • подсолнечное масло – две столовые ложки (30 миллилитровв рецепте указано, что масло можно заменить четвертью стакана сметаны. – Прим. ред.).

"В Алтайском крае стоимость приготовления пельменей – 210 рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай это блюдо обойдется дороже – 237 рублей. Самая высокая цена среди регионов Сибири в Красноярском крае – 241 рубль, а дешевле всего пельмени будут стоить в Республике Тыва – 165 рублей.

Средняя стоимость по России – 224 рубля, если взять готовый фарш. Если покупать мясо для приготовления фарша, пельмени обойдутся в 283 рубля.

Больше всего на приготовление блюда потратят жители Чукотского автономного округа – 546 рублей, меньше всего – жители Воронежской области и Республики Тыва (165 рублей).

Алтайский край цены Продукты

Комментарии 12

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Musik

15:10:05 30-01-2025

Это за какой обьем?
Ничего не понял.
А если стырить фарш принести любовнице пусть лепит - то ваще дешево

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Гость

15:12:37 30-01-2025

Пельмени это 10 шт., 20 шт., 50 шт., или сколько???

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Гость

15:21:08 30-01-2025

цена за штуку ?

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Гость

16:01:15 30-01-2025

Гость (15:21:08 30-01-2025) цена за штуку ?... Написано же-примерно за 700 граммов...

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Гость

15:35:29 30-01-2025

1.зачем подсолнечное масло в пельменях?
2. 400 гр мяса и полстакана муки? ничего в пропорциях не напутано?

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Musik

16:33:30 30-01-2025

Гость (15:35:29 30-01-2025) 1.зачем подсолнечное масло в пельменях?2. 400 гр мяса и ... 1 . Для эластичности. 2 много мяса мало теста это гут.

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Гость

07:20:22 31-01-2025

Musik (16:33:30 30-01-2025) 1 . Для эластичности. 2 много мяса мало теста это гут. ... из половины стакана муки вы слепите штук 10 пельменей. а куда оставшиеся 300 гр мяса деть?

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Musik

09:47:19 31-01-2025

Гость (07:20:22 31-01-2025) из половины стакана муки вы слепите штук 10 пельменей. а куд... раскатывайте сочни тоньше.
вообще ну вы зажрались - фарш вам девать некуда. пенсионерам отдайте.

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Гость

13:28:46 31-01-2025

Гость (15:35:29 30-01-2025) 1.зачем подсолнечное масло в пельменях?2. 400 гр мяса и ... Причем 400 грамм мяса говядины это 400 рублей уже. О каких 210 рублях они писали за пельмени?
Или они про мясо крыс писали?
Нормальные пельмени за кг примерно 500 рублей, а никак за 210 рублей.

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Гость

17:59:14 30-01-2025

Вчера стряпсли с сыном пельмени
С 1 кг фарша вышло 3кг550гр классных домашних пельменей.
Тесто по ГОСТУ без всякого масла (мука яйцо, соль, вода)
Фарш 1кг, лук 350гр, соль,перец
Ни какие магазинные даже самые дорогие рядом не стояли.

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Гость

07:24:19 31-01-2025

Гость (17:59:14 30-01-2025) Вчера стряпсли с сыном пельмениС 1 кг фарша вышло 3кг550... Я бы еще зубчик чеснока добавила мелко - мелко измельченный. И подать горячими, дымящимися со сливочным маслом и черным перцем. А в отдельной мисочке -уксус. И под рюмочку. Да с компотом вишневым. Эх... Налеплю ка я сегодня пельмешков...

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Musik

09:51:14 31-01-2025

Гость (07:24:19 31-01-2025) Я бы еще зубчик чеснока добавила мелко - мелко измельченный.... мы - завтра. тяпница день рабочий.

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