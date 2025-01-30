Если взять уже готовый фарш, то блюдо будет дешевле

30 января 2025, 15:00, ИА Амител

Пельмени / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае на приготовление пельменей потребуется 210 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за декабрь 2024 года для каждого субъекта РФ.

Для подсчетов взяли советский рецепт пельменей по-сибирски из "Книги о вкусной и здоровой пище". Для приготовления примерно 700 граммов блюда нужны следующие ингредиенты:

пшеничная мука – полстакана (примерно 65 граммов, однако в самом рецепте на 180 стр. указано полтора стакана муки. - Прим. ред.);

мясо – 400 граммов;

яйцо – одна штука;

лук – одна штука (примерно 100 граммов);

подсолнечное масло – две столовые ложки (30 миллилитров, в рецепте указано, что масло можно заменить четвертью стакана сметаны. – Прим. ред.).

"В Алтайском крае стоимость приготовления пельменей – 210 рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай это блюдо обойдется дороже – 237 рублей. Самая высокая цена среди регионов Сибири в Красноярском крае – 241 рубль, а дешевле всего пельмени будут стоить в Республике Тыва – 165 рублей.

Средняя стоимость по России – 224 рубля, если взять готовый фарш. Если покупать мясо для приготовления фарша, пельмени обойдутся в 283 рубля.

Больше всего на приготовление блюда потратят жители Чукотского автономного округа – 546 рублей, меньше всего – жители Воронежской области и Республики Тыва (165 рублей).