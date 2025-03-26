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Главным преимуществом России является президент, заявили в Госдуме

Володин убежден, что России повезло с лидером

26 марта 2025, 19:53, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

России повезло с президентом, и именно он является главным преимуществом страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба ГД.

"Нам повезло с президентом, это наше преимущество, – не нефть, не газ. И сегодня весь мир это признал", – сказал Володин в ходе обсуждения ежегодного отчета правительства РФ.

Председатель ГД отметил, что экономическая модель, созданная Владимиром Путиным, доказала свою эффективность, несмотря на санкционное давление. Он напомнил, что против России введено свыше 28 тысяч санкций – больше, чем против любой другой страны мира. При этом российская экономика входит в пятерку самых быстрорастущих по итогам 2024 года, указал Володин.

Председатель ГД поблагодарил правительство за эффективное выполнение поручений президента и отметил, что, несмотря на разные уровни эффективности работы отдельных структур, экономическая модель страны успешно "преодолевает вызовы".

"[Надо] думать о стране, бороться за страну, делать все для того, чтобы она была богаче", – подчеркнул Володин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

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Владимир Путин Россия Госдума

Комментарии 6

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Гость

20:26:41 26-03-2025

Не устаю благодарить бога за то, что повезло просто жить в одно время со столь великим человеком. А уж, то что он у нас главный это можно считать, что каждый россиянин джекпот сорвал

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Жора

21:54:07 26-03-2025

Повезло. В очередной раз.

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Гость

23:02:26 26-03-2025

Володин, глубоко не значит хорошо

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Гость

08:20:26 27-03-2025

- "[Надо] думать о стране, бороться за страну, делать все для того, чтобы она была богаче", – подчеркнул Володин."====== Богаче!? Володин - да, я - нет. Зачем такое вранье?

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Гость

10:52:56 27-03-2025

Повезло так повезло. Главное конечно не народ, а президент.

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Гость

11:30:50 27-03-2025

А давайте НАШИМ преимуществом будут газ, нефть, алмазы...!!!

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