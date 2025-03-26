Главным преимуществом России является президент, заявили в Госдуме

Володин убежден, что России повезло с лидером

26 марта 2025, 19:53, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

России повезло с президентом, и именно он является главным преимуществом страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба ГД.

"Нам повезло с президентом, это наше преимущество, – не нефть, не газ. И сегодня весь мир это признал", – сказал Володин в ходе обсуждения ежегодного отчета правительства РФ.

Председатель ГД отметил, что экономическая модель, созданная Владимиром Путиным, доказала свою эффективность, несмотря на санкционное давление. Он напомнил, что против России введено свыше 28 тысяч санкций – больше, чем против любой другой страны мира. При этом российская экономика входит в пятерку самых быстрорастущих по итогам 2024 года, указал Володин.

Председатель ГД поблагодарил правительство за эффективное выполнение поручений президента и отметил, что, несмотря на разные уровни эффективности работы отдельных структур, экономическая модель страны успешно "преодолевает вызовы".