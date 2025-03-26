Главным преимуществом России является президент, заявили в Госдуме
Володин убежден, что России повезло с лидером
26 марта 2025, 19:53, ИА Амител
России повезло с президентом, и именно он является главным преимуществом страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба ГД.
"Нам повезло с президентом, это наше преимущество, – не нефть, не газ. И сегодня весь мир это признал", – сказал Володин в ходе обсуждения ежегодного отчета правительства РФ.
Председатель ГД отметил, что экономическая модель, созданная Владимиром Путиным, доказала свою эффективность, несмотря на санкционное давление. Он напомнил, что против России введено свыше 28 тысяч санкций – больше, чем против любой другой страны мира. При этом российская экономика входит в пятерку самых быстрорастущих по итогам 2024 года, указал Володин.
Председатель ГД поблагодарил правительство за эффективное выполнение поручений президента и отметил, что, несмотря на разные уровни эффективности работы отдельных структур, экономическая модель страны успешно "преодолевает вызовы".
"[Надо] думать о стране, бороться за страну, делать все для того, чтобы она была богаче", – подчеркнул Володин.
20:26:41 26-03-2025
Не устаю благодарить бога за то, что повезло просто жить в одно время со столь великим человеком. А уж, то что он у нас главный это можно считать, что каждый россиянин джекпот сорвал
21:54:07 26-03-2025
Повезло. В очередной раз.
23:02:26 26-03-2025
Володин, глубоко не значит хорошо
08:20:26 27-03-2025
- "[Надо] думать о стране, бороться за страну, делать все для того, чтобы она была богаче", – подчеркнул Володин."====== Богаче!? Володин - да, я - нет. Зачем такое вранье?
10:52:56 27-03-2025
Повезло так повезло. Главное конечно не народ, а президент.
11:30:50 27-03-2025
А давайте НАШИМ преимуществом будут газ, нефть, алмазы...!!!