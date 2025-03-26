Все растет. Главные заявления Мишустина из отчета о работе правительства РФ за 2024 год
Рост российской экономики второй год обгоняет среднемировые показатели, отметил премьер-министр
26 марта 2025, 18:50, ИА Амител
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин представил отчет о работе кабмина в 2024 году перед депутатами Госдумы. Как сообщает РИА Новости, он подвел итоги экономического развития страны, рассказал о мерах поддержки многодетных семей и участников спецоперации и анонсировал новый порядок индексации пенсий. Главные тезисы, озвученные премьер-министром, – в материале amic.ru.
Об экономических достижениях
- Российская экономика второй год подряд растет темпами, превышающими среднемировые показатели.
- ВВП страны в 2024 году увеличился на 4,1%, впервые превысив 200 триллионов рублей.
- Реальные доходы населения выросли на 8,5%, что способствовало увеличению потребительского спроса.
- Правительство намерено жестко регулировать ценообразование на продукты питания.
О санкциях и международном сотрудничестве
- Россия усилила взаимодействие в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС.
- Экспорт в дружественные страны вырос на 8,5%.
"Доля [российского экспорта] в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет", – отметил Мишустин.
- Завершены переговоры с Китаем по обновленному соглашению о взаимной защите инвестиций.
О поддержке семей
- Выдано около 14,5 миллиона сертификатов на материнский капитал.
- Бесплатное горячее питание получают более семи миллионов учеников начальных классов.
- С апреля семейную ипотеку расширят на вторичное жилье в некоторых городах.
- Власти придерживаются принципа "чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки".
О поддержке участников СВО
- Бойцам обеспечено приоритетное право на медицинскую помощь, образование и переобучение.
- Дети участников СВО получают бесплатные путевки в лагеря, льготы при поступлении в учебные заведения.
- Ветеранам боевых действий автоматически назначаются денежные выплаты.
- Разрабатывается законопроект о присвоении статуса ветерана защитникам Курской области.
- Установлены льготы, освобождающие участников спецоперации и их семьи от уплаты налога на имущество и некоторых пошлин.
О пенсиях
- С 1 января страховые пенсии увеличены на 7,3%, дополнительно проиндексированы на 9,5%.
- С 2026 года индексация пенсий станет двухэтапной: в феврале – с учетом инфляции, в апреле – с учетом доходов Социального фонда.
- Социальные пенсии с апреля увеличат на 14,75%.
- Выплаты к 80-летию Победы ветераны получат в апреле-мае в беззаявительном режиме.
Об IT-секторе и роботах
- Число специалистов в IT достигло миллиона человек, вклад сектора в ВВП увеличился вдвое.
- Производство промышленных роботов, самолетов и беспилотников активно растет.
- В Челябинске запущено первое предприятие по выпуску универсальных промышленных роботов-манипуляторов.
О промышленности
- Рост промышленного производства составил 4,6%, в обрабатывающем секторе выпуск увеличился на 8,5%, машиностроение нарастило объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%.
- Темпы увеличения производства лекарств и медицинских материалов составили 18%.
- Большая работа проделана в самолетостроении – не так давно состоялся первый полет Superjet с российским двигателем, та же работа ведется по самолету МС-21.
"Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы, но не в ущерб безопасности. Это ключевая задача", – подчеркнул Мишустин.
О здравоохранении и его модернизации
- Профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек.
- Построено и отремонтировано более 10 тысяч медицинских объектов первичного звена.
- Введены в эксплуатацию 21 детская больница и модернизированы более 2,5 тысячи поликлиник.
- Система медицинской реабилитации охватила 320 учреждений.
- Высокотехнологичное лечение стало доступным более чем для полутора миллиона граждан.
О развитии образования
- С 2024 года реализуется новая модель высшего образования.
- Построено свыше 1,6 тысячи новых школ, модернизировано 4,9 тысячи учебных заведений.
- Россия входит в топ-10 стран по качеству образования и в топ-5 по числу медалей на международных олимпиадах.
- Введены меры по снижению бюрократической нагрузки на учителей.
- В РФ стали более тщательно готовить учителей математики и естественнонаучных дисциплин – нужно повысить качество обучения по этим предметам.
О строительстве и инфраструктуре
- В 2024 году построено 580 миллионов квадратных метров жилья.
- Отремонтировано и построено 25 тысяч километров дорог.
- Более 800 тысяч россиян переехали в новое и комфортное жилье.
- За шесть лет в порядок привели свыше 70 тысяч общественных пространств и территорий вокруг домов.
В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил рекордные 200 трлн рублей. Тогда председатель правительства отметил, что по итогам прошлого года экономика страны выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста составили 4,5%, и подчеркнул, что Россия успешно преодолела влияние санкций. Владимир Путин добавил, что темпы роста российской экономики превзошли мировые показатели и оказались выше, чем в США и других развитых странах.
18:53:23 26-03-2025
а может это вранье в отчетах растет такими темпами. Зарплаты нифига не растут, только цены
19:38:55 26-03-2025
Растут только цены на всё.
19:42:53 26-03-2025
Растёт экономика, доходы и продолжительность жизни.
Если об этом постоянно не напоминать, мы просто перестанем это замечать
20:27:22 26-03-2025
Зарплаты пенсии...
21:29:00 26-03-2025
А про самое главное, что растёт не сказал. Про ЦЕНЫ !!!
00:03:20 27-03-2025
А как же программа регионов с низким уровнем социально-экономического развития? Алтайский край входит в эту программу наряду с Тывой, Адыгеей и др.
Есть сдвиги с 2023 года?
Численность населения в 1995 году 2,694 млн человек, а в 2024 - 2,130 млн человек. За 30 лет потеряли 560 тыс. человек. Куда же они делись????
05:56:03 27-03-2025
Растут только цены. Растут страшно.
10:36:32 27-03-2025
Может макроэкономика и растет.Но вот с микроэкономикой в виде большинства семей, особенно, пенсионеров, сомнительно. И знает ли товарищ премьер цены и тарифы для микроэкономики.А ведь микроэкономики (их сумма) должна соответствовать сумме макроэкономики, направленной для поддержки микроэкономик.
10:51:35 27-03-2025
Не знаю что и где у кого там выросло,но я,уже ,который раз встречаю информацию о растущих темпах вымирания населения у нас ,в частности в Алтайском крае.Наверно держим пальму первенства по стране.И если бы у нас было бы в действительности повышение уровня жизни,то причин для такого вымирания не было бы.