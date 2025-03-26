Рост российской экономики второй год обгоняет среднемировые показатели, отметил премьер-министр

26 марта 2025, 18:50, ИА Амител

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин представил отчет о работе кабмина в 2024 году перед депутатами Госдумы. Как сообщает РИА Новости, он подвел итоги экономического развития страны, рассказал о мерах поддержки многодетных семей и участников спецоперации и анонсировал новый порядок индексации пенсий. Главные тезисы, озвученные премьер-министром, – в материале amic.ru.

Об экономических достижениях

Российская экономика второй год подряд растет темпами, превышающими среднемировые показатели.

ВВП страны в 2024 году увеличился на 4,1%, впервые превысив 200 триллионов рублей.

Реальные доходы населения выросли на 8,5%, что способствовало увеличению потребительского спроса.

Правительство намерено жестко регулировать ценообразование на продукты питания.

О санкциях и международном сотрудничестве

Россия усилила взаимодействие в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС.

Экспорт в дружественные страны вырос на 8,5%.

"Доля [российского экспорта] в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет", – отметил Мишустин.

Завершены переговоры с Китаем по обновленному соглашению о взаимной защите инвестиций.

О поддержке семей

Выдано около 14,5 миллиона сертификатов на материнский капитал.

Бесплатное горячее питание получают более семи миллионов учеников начальных классов.

С апреля семейную ипотеку расширят на вторичное жилье в некоторых городах.

Власти придерживаются принципа "чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки".

О поддержке участников СВО

Бойцам обеспечено приоритетное право на медицинскую помощь, образование и переобучение.

Дети участников СВО получают бесплатные путевки в лагеря, льготы при поступлении в учебные заведения.

Ветеранам боевых действий автоматически назначаются денежные выплаты.

Разрабатывается законопроект о присвоении статуса ветерана защитникам Курской области.

Установлены льготы, освобождающие участников спецоперации и их семьи от уплаты налога на имущество и некоторых пошлин.

О пенсиях

С 1 января страховые пенсии увеличены на 7,3%, дополнительно проиндексированы на 9,5%.

С 2026 года индексация пенсий станет двухэтапной: в феврале – с учетом инфляции, в апреле – с учетом доходов Социального фонда.

Социальные пенсии с апреля увеличат на 14,75%.

Выплаты к 80-летию Победы ветераны получат в апреле-мае в беззаявительном режиме.

Об IT-секторе и роботах

Число специалистов в IT достигло миллиона человек, вклад сектора в ВВП увеличился вдвое.

Производство промышленных роботов, самолетов и беспилотников активно растет.

В Челябинске запущено первое предприятие по выпуску универсальных промышленных роботов-манипуляторов.

О промышленности

Рост промышленного производства составил 4,6%, в обрабатывающем секторе выпуск увеличился на 8,5%, машиностроение нарастило объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%.

Темпы увеличения производства лекарств и медицинских материалов составили 18%.

Большая работа проделана в самолетостроении – не так давно состоялся первый полет Superjet с российским двигателем, та же работа ведется по самолету МС-21.

"Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы, но не в ущерб безопасности. Это ключевая задача", – подчеркнул Мишустин.

О здравоохранении и его модернизации

Профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек.

Построено и отремонтировано более 10 тысяч медицинских объектов первичного звена.

Введены в эксплуатацию 21 детская больница и модернизированы более 2,5 тысячи поликлиник.

Система медицинской реабилитации охватила 320 учреждений.

Высокотехнологичное лечение стало доступным более чем для полутора миллиона граждан.

О развитии образования

С 2024 года реализуется новая модель высшего образования.

Построено свыше 1,6 тысячи новых школ, модернизировано 4,9 тысячи учебных заведений.

Россия входит в топ-10 стран по качеству образования и в топ-5 по числу медалей на международных олимпиадах.

Введены меры по снижению бюрократической нагрузки на учителей.

В РФ стали более тщательно готовить учителей математики и естественнонаучных дисциплин – нужно повысить качество обучения по этим предметам.

О строительстве и инфраструктуре

В 2024 году построено 580 миллионов квадратных метров жилья.

Отремонтировано и построено 25 тысяч километров дорог.

Более 800 тысяч россиян переехали в новое и комфортное жилье.

За шесть лет в порядок привели свыше 70 тысяч общественных пространств и территорий вокруг домов.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил рекордные 200 трлн рублей. Тогда председатель правительства отметил, что по итогам прошлого года экономика страны выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста составили 4,5%, и подчеркнул, что Россия успешно преодолела влияние санкций. Владимир Путин добавил, что темпы роста российской экономики превзошли мировые показатели и оказались выше, чем в США и других развитых странах.