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Все растет. Главные заявления Мишустина из отчета о работе правительства РФ за 2024 год

Рост российской экономики второй год обгоняет среднемировые показатели, отметил премьер-министр

26 марта 2025, 18:50, ИА Амител

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин представил отчет о работе кабмина в 2024 году перед депутатами Госдумы. Как сообщает РИА Новости, он подвел итоги экономического развития страны, рассказал о мерах поддержки многодетных семей и участников спецоперации и анонсировал новый порядок индексации пенсий. Главные тезисы, озвученные премьер-министром, – в материале amic.ru.

Об экономических достижениях

  • Российская экономика второй год подряд растет темпами, превышающими среднемировые показатели.
  • ВВП страны в 2024 году увеличился на 4,1%, впервые превысив 200 триллионов рублей.
  • Реальные доходы населения выросли на 8,5%, что способствовало увеличению потребительского спроса.
  • Правительство намерено жестко регулировать ценообразование на продукты питания.

О санкциях и международном сотрудничестве

  • Россия усилила взаимодействие в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС.
  • Экспорт в дружественные страны вырос на 8,5%.

"Доля [российского экспорта] в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет", – отметил Мишустин.

  • Завершены переговоры с Китаем по обновленному соглашению о взаимной защите инвестиций.

О поддержке семей

  • Выдано около 14,5 миллиона сертификатов на материнский капитал.
  • Бесплатное горячее питание получают более семи миллионов учеников начальных классов.
  • С апреля семейную ипотеку расширят на вторичное жилье в некоторых городах.
  • Власти придерживаются принципа "чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки".

О поддержке участников СВО

  • Бойцам обеспечено приоритетное право на медицинскую помощь, образование и переобучение.
  • Дети участников СВО получают бесплатные путевки в лагеря, льготы при поступлении в учебные заведения.
  • Ветеранам боевых действий автоматически назначаются денежные выплаты.
  • Разрабатывается законопроект о присвоении статуса ветерана защитникам Курской области.
  • Установлены льготы, освобождающие участников спецоперации и их семьи от уплаты налога на имущество и некоторых пошлин.

О пенсиях

  • С 1 января страховые пенсии увеличены на 7,3%, дополнительно проиндексированы на 9,5%.
  • С 2026 года индексация пенсий станет двухэтапной: в феврале – с учетом инфляции, в апреле – с учетом доходов Социального фонда.
  • Социальные пенсии с апреля увеличат на 14,75%.
  • Выплаты к 80-летию Победы ветераны получат в апреле-мае в беззаявительном режиме.

Об IT-секторе и роботах

  • Число специалистов в IT достигло миллиона человек, вклад сектора в ВВП увеличился вдвое.
  • Производство промышленных роботов, самолетов и беспилотников активно растет.
  • В Челябинске запущено первое предприятие по выпуску универсальных промышленных роботов-манипуляторов.

О промышленности

  • Рост промышленного производства составил 4,6%, в обрабатывающем секторе выпуск увеличился на 8,5%, машиностроение нарастило объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%.
  • Темпы увеличения производства лекарств и медицинских материалов составили 18%.
  • Большая работа проделана в самолетостроении – не так давно состоялся первый полет Superjet с российским двигателем, та же работа ведется по самолету МС-21.

"Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы, но не в ущерб безопасности. Это ключевая задача", – подчеркнул Мишустин.

О здравоохранении и его модернизации

  • Профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек.
  • Построено и отремонтировано более 10 тысяч медицинских объектов первичного звена.
  • Введены в эксплуатацию 21 детская больница и модернизированы более 2,5 тысячи поликлиник.
  • Система медицинской реабилитации охватила 320 учреждений.
  • Высокотехнологичное лечение стало доступным более чем для полутора миллиона граждан.

О развитии образования

  • С 2024 года реализуется новая модель высшего образования.
  • Построено свыше 1,6 тысячи новых школ, модернизировано 4,9 тысячи учебных заведений.
  • Россия входит в топ-10 стран по качеству образования и в топ-5 по числу медалей на международных олимпиадах.
  • Введены меры по снижению бюрократической нагрузки на учителей.
  • В РФ стали более тщательно готовить учителей математики и естественнонаучных дисциплин – нужно повысить качество обучения по этим предметам.

О строительстве и инфраструктуре

  • В 2024 году построено 580 миллионов квадратных метров жилья.
  • Отремонтировано и построено 25 тысяч километров дорог.
  • Более 800 тысяч россиян переехали в новое и комфортное жилье.
  • За шесть лет в порядок привели свыше 70 тысяч общественных пространств и территорий вокруг домов.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил рекордные 200 трлн рублей. Тогда председатель правительства отметил, что по итогам прошлого года экономика страны выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста составили 4,5%, и подчеркнул, что Россия успешно преодолела влияние санкций. Владимир Путин добавил, что темпы роста российской экономики превзошли мировые показатели и оказались выше, чем в США и других развитых странах.

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

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Экономика Россия Михаил Мишустин

Комментарии 9

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Гость

18:53:23 26-03-2025

а может это вранье в отчетах растет такими темпами. Зарплаты нифига не растут, только цены

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Гость

19:38:55 26-03-2025

Растут только цены на всё.

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Гость

19:42:53 26-03-2025

Растёт экономика, доходы и продолжительность жизни.
Если об этом постоянно не напоминать, мы просто перестанем это замечать

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...

20:27:22 26-03-2025

Зарплаты пенсии...

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Russkiy

21:29:00 26-03-2025

А про самое главное, что растёт не сказал. Про ЦЕНЫ !!!

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Гость

00:03:20 27-03-2025

А как же программа регионов с низким уровнем социально-экономического развития? Алтайский край входит в эту программу наряду с Тывой, Адыгеей и др.
Есть сдвиги с 2023 года?
Численность населения в 1995 году 2,694 млн человек, а в 2024 - 2,130 млн человек. За 30 лет потеряли 560 тыс. человек. Куда же они делись????

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Гость

05:56:03 27-03-2025

Растут только цены. Растут страшно.

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Горожанин.

10:36:32 27-03-2025

Может макроэкономика и растет.Но вот с микроэкономикой в виде большинства семей, особенно, пенсионеров, сомнительно. И знает ли товарищ премьер цены и тарифы для микроэкономики.А ведь микроэкономики (их сумма) должна соответствовать сумме макроэкономики, направленной для поддержки микроэкономик.

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Афиноген

10:51:35 27-03-2025

Не знаю что и где у кого там выросло,но я,уже ,который раз встречаю информацию о растущих темпах вымирания населения у нас ,в частности в Алтайском крае.Наверно держим пальму первенства по стране.И если бы у нас было бы в действительности повышение уровня жизни,то причин для такого вымирания не было бы.

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