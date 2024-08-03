Главным режиссером барнаульского театра кукол "Сказка" стал ученик Сергея Безрукова

Им стал Дмитрий Шишанов

03 августа 2024, 18:37, ИА Амител

Дмитрий Шишанов / Фото: пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Новым главным режиссером барнаульского театра кукол "Сказка" стал Дмитрий Шишанов (Ши), сообщили в Минкульте Алтайского края.

До этого постановщик руководил театром кукол "Гулливер" в Кургане, где работал с 2019 года. Также является членом Союза театральных деятелей РФ.

Его творческие достижения включают номинацию "Лучшая работа режиссера" на премию "Золотая маска" за спектакль "Ангелочек" (2019) и победу в премии Железкина за спектакль "Корова" (2023).

Шишанов окончил Белорусскую государственную академию искусств (2016-2022) по специальности "Режиссер театра кукол". Сейчас учится в Школе художественных руководителей театров будущего у Сергея Безрукова.