Как на Алтае завершили Шукшинский кинофестиваль и кто получил награды?

Закрытие фестиваля прошло 26 июля на горе Пикет

29 июля 2024, 15:20, ИА Амител

Закрытие XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Сростках / Фото: Евгения Савина

27 июля в селе Сростки на горе Пикет прошла церемония закрытия XXVI Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Культурное мероприятие собрало по традиции десятки тысяч зрителей со всего региона. Почетным гостем церемонии стала дочь Василия Шукшина – актриса и телеведущая Мария Шукшина. Сюрпризом кинофорума стало решение жюри не присуждать в этом году главный приз.

Готовимся к 100-летию

В субботу в Сростках проходило сразу несколько мероприятий, одним из которых стал Межрегиональный фестиваль народного творчества "Правда Шукшина". В это же время на сцене Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина прошли показы сценического воплощения прозы известного писателя "Характеры". В доме нашего земляка состоялся IV региональный фестиваль "Праздники детства". Также в этом году в Сростках уже в третий раз провели гастрономический праздник, в рамках которого гости приготовили более пяти тысяч пирогов.

Впрочем, основной площадкой завершения фестиваля стала гора Пикет. Там на сцене выступали артисты, гости кинофорума, а также члены жюри. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил всех, кто принимал участие в фестивале в 2024 году, и напомнил о величии режиссера и писателя.

"Для нас очень важно, что в эти дни мы объединяемся и вспоминаем Василия Макаровича, его творчество, его личность, судьбу и очень важные вещи, которые он сумел сформулировать и донести до своих современников и будущих поколений", – уверен Виктор Томенко.

По словам главы региона, уже осенью в Барнауле пройдет фестиваль театральных постановок по произведениям нашего земляка. На сцене театра драмы покажут спектакли, в которых задействовано около 400 гостей из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Саратова, Казани, Мотыгино, Луганска, Тамбова, Бийска и Республики Казахстан. За 10 фестивальных дней зрители увидят 13 спектаклей на основной, экспериментальной и малой сценах.

Кроме того, пояснил Томенко, уже начата работа по разработке концепции празднования 100-летия Василия Шукшина в 2029 году.

"Хороший повод для того, чтобы объявить на всероссийском уровне год Василия Макаровича Шукшина. Мы уже занимаемся продвижением этой инициативы и на данном этапе получили поддержку ВГИК и РАН – как Сибирского отделения, так и академии наук в целом", – добавил Виктор Томенко.

"Люди, милые люди, здравствуйте!"

Одним из главных гостей фестиваля в этом году стала заслуженная артистка России Мария Шукшина. Вместе с сыном Фотием и губернатором Виктором Томенко она возложила цветы к памятнику отцу на горе Пикет. Артистку окружили зрители и благодарили ее за приезд. Мария Шукшина растрогалась до слез и не смогла их сдержать во время выступления на сцене.

"Люди, милые люди, здравствуйте! Как же я рада вас видеть, дорогие мои соотечественники! Спасибо огромное! Несмотря на жару, пришли, находимся вместе, рядом. Вы не представляете, как это дает силы", – обратилась к зрителям на горе Пикет заслуженная артистка страны.

Внук Василия Макаровича, Фотий, также вышел на сцену и сообщил, что рад находиться на родине дедушки. Он гордится родством с великим человеком, который оставил огромное творческое наследие. Также Фотий рассказал, что для него большая ответственность и честь носить фамилию Шукшина.

"Восхищаюсь тем, как дедушка писал о простых людях, простых жизненных ситуациях и трудностях. Насколько все жизненно, правдиво, человечно написано. Недавно прочел рассказ "Охота жить". Дедушка писал иногда жестоко, но это жизнь. И она правда бывает такой. Безумно вам благодарен за то, что пришли вместе со мной почтить память дедушки", – заявил Фотий.

Какие фильмы наградили?

Также на горе Пикет жюри объявило победителей Шукшинского кинофестиваля. Обладателем специального приза губернатора Алтайского края стал фильм "Командир" режиссеров Тимура Хвана и Александра Гурьянова.

В основном конкурсе полнометражных игровых фильмов лучшей режиссерской работой признан фильм "Последняя цена" режиссера Наура Гармелии, а Дмитрию Знаменщикову присужден приз за лучшую операторскую работу в этой картине.

Олег Гаркуша стал лучшим актером фестиваля. Он исполнил роль отца Александра в киноленте "Длительное свидание". Приз лучшей актрисы фестиваля достался Анне Шепелевой за работу в ленте "Край надломленной луны". Лучшим сценаристом признан Владимир Алеников (фильм "Мятежники"). Награду за лучшую продюсерскую работу получили Павел Буря, Алексей Казаков, Мурад Османн, Илья Стюарт и сопродюсер Елизавета Чаленко (фильм "Бешенство"). За лучший дебют наградили сразу двух постановщиков: Николая Корякина и Дениса Казанцева.

А вот главный приз – Гран-при – в конкурсе полного метра жюри в этом году присуждать не стало. Председатель жюри Михаил Калинин заявил, что это решение было коллективным. Якобы ни один фильм в программе не соответствовал девизу фестиваля "Нравственность есть правда".

Что касается конкурса короткометражного кино, то главный приз получил Кирилл Султанов за свою работу "Май нулевого". Лучшими документальными фильмами прошедшего Шукшинского кинофестиваля стали работы Дарьи Хреновой "На границе" и Бориса Спиридонова "Деревня, что живет во мне".

Организаторами XXVI Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" выступают правительство Алтайского края, Министерство культуры Алтайского края, Молодежный центр кинематографистов Алтая, а также Министерство культуры Российской Федерации и Союз кинематографистов России.