Главным следователем Республики Алтай стал бывший заместитель руководителя алтайского СК

До этого назначения Константин Мальцев несколько лет трудился в Томской области

03 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Константин Мальцев / Фото: altai-krai.sledcom.ru

Указом президента РФ от 1 июля на должность руководителя СУ СК России по Республике Алтай назначен полковник юстиции Константин Мальцев.

"Константин Борисович Мальцев за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм имеет ряд наград Следственного комитета Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.

До 2007 года Мальцев работал в органах прокуратуры Алтайского края, с 2007 года - в следственных органах СК России на различных должностях.



С 2012 года состоял в должности заместителя руководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю, с 2022 года - первого заместителя руководителя следственного управления СК России по Томской области.