В Республике Алтай согласовали новый состав регионального правительства

Обновленный кабмин утвердили члены Госсобрания

24 июня 2025, 16:47, ИА Амител

Фото: официальный Telegram-канал правительства Республики Алтай

24 июня депутаты Госсобрания Республики Алтай согласовали новый состав регионального правительства. Об этом стало известно в ходе восьмой сессии Госсобрания Эл-Курултай.

В должности председателя правительства республики утвердили Александра Прокопьева. Его первым заместителем стал Эжер Малчинов.

Вице-премьерами назначили Адара Сумина, Антона Черникова, Ольгу Завьялову (также утверждена министром финансов Республики Алтай), Владимира Полетаева (также согласовали на пост полномочного представителя региона в Москве), Дмитрия Хубезова (по совместительству министр здравоохранения региона) и Владислава Челтугашева (занял пост министра природных ресурсов и экологии Республики Алтай).

Кроме того, утверждены кандидатуры министров:

министр цифрового развития - Сергей Алымов;

министр юстиции - Наталия Антарадонова;

министр экономического развития - Сергей Боровиков;

министр транспорта и дорожного хозяйства - Артур Гущин;

министр образования и науки - Ольга Саврасова;

министр труда, социального развития и занятости населения - Алексей Санаров;

министр молодежной политики и спорта - Александр Суразов;

министр сельского хозяйства - Андрей Цыгулев;

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Алексей Чакыров.

Напомним, 9 июня глава Республики Алтай Андрей Турчак отправил региональное правительство в отставку – весь кабмин перешел в статус исполняющих обязанности. Согласно новым положениям Конституции Республики Алтай, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания.