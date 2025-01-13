Главный эпидемиолог рассказала, угрожает ли Алтаю вспышка метапневмовируса

Сейчас в регионе регистрируются сезонные респираторные вирусы, а также грипп

13 января 2025, 12:00, ИА Амител

Вакцинация / Фото: amic.ru

Подъема заболеваемости метапневмовирусом человека (hMPV), вспышка которого наблюдается в Китае, в Алтайском крае нет. Как сообщает "Толк", об этом заявила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Специалист отметила, что это давно известное заболевание, и никакая пандемия, как было с коронавирусной инфекцией, не грозит. Сейчас в Алтайском крае регистрируются сезонные респираторные вирусы, а также грипп.

"Грипп начался со второй половины декабря. Сначала его выявили в циркуляции, а потом стали регистрироваться единичные случаи заболеваемости", – добавила спикер.

Кроме того, после длинных новогодних праздников ожидается традиционный сезонный подъем вирусных заболеваний. По словам Переладовой, это происходит из-за того, что дети вышли с каникул в школы и детские сады. Эксперт добавила, что в борьбе с респираторно-вирусными инфекциями подходят обычные меры профилактики: масочный режим, социальная дистанция, проветривание помещений, соблюдение гигиены и прочего.