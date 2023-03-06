Главный метеоролог страны предупредил о гололёде и сильном снеге в Алтайском крае

Ветер в регионе будет дуть со скоростью до 20 м/с

06 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Непогода ждёт жителей Алтайского края в понедельник, 6 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Алтайском крае – гололёд, ветер до 20 м/с, сильный снег", – сказал специалист в разговоре с ТАСС.

По его словам, плохая погода в ближайшие дни ожидается и в других регионах Сибири, а также на юге России, Урале и в Поволжье.

Ранее рассказали, какая погода будет в Алтайском крае в марте и когда могут вскрыться ото льда реки.