Ученые предупредили о завтраке, который может привести к раку
В излюбленном россиянами утреннем блюде содержится огромное количество нитритов и нитратов
03 декабря 2024, 11:55, ИА Амител
Завтрак из бутербродов с колбасой в конечном счете может привести к онкологическим заболеваниям. Как сообщает телеканал "360", к такому выводу пришли ученые из клиники Кливленда в Огайо.
Научный сотрудник отдела питания клиники Кейт Паттон отметил, что хлебные изделия с колбасой содержат в себе множество нитритов и нитратов. Их потребление в долгосрочной перспективе приводит к повышению риска развития некоторых видов раковых опухолей.
По подсчетам специалистов, в колбасе может содержаться свыше 1000 мг натрия. В хлебе его еще больше. В день человеку нельзя потреблять более 2400 мг натрия – такое количество эквивалентно 6 граммам соли.
Ранее эндокринолог Вероника Курова предупредила об опасности пропуска завтрака. По ее словам, это наносит вред как фигуре, так и желудочно-кишечному тракту.
12:00:38 03-12-2024
Но и утром всё не так, нет того веселия: или куришь натощак, или пьешь с похмелья.
12:06:31 03-12-2024
Начали с нитритов, закончили натрием. Что за бредятина.
13:07:39 03-12-2024
Да колбаса которую сейчас делают и днем не особо полезная. Она только улучшает оборудование которое превращает в эмульсию все что туда не брось (кладезь минералов а не колбаса)
13:15:21 03-12-2024
Во-первых, речь про Кливленд и ихнию колбасу, лучше она или хуже сказать не берусь, но все равно другая, по другим стандартам. Во-вторых, чем пугать население, поработайте с производителями, введите стандарты, проверяйте их соблюдение. Люди едят то что есть в магазинах, и то что могут позволить себе купить. Если там будет много вкусных и полезных продуктов по адекватным ценам, основная часть населения будет питаться правильно.
14:14:02 06-12-2024
Откуда в хлебе взялись опасные концентрации натрия?