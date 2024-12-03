Ученые предупредили о завтраке, который может привести к раку

В излюбленном россиянами утреннем блюде содержится огромное количество нитритов и нитратов

03 декабря 2024, 11:55, ИА Амител

Сендвич с колбасой / Фото: unsplash.com / Go to Eaters Collective's profile Eaters Collective

Завтрак из бутербродов с колбасой в конечном счете может привести к онкологическим заболеваниям. Как сообщает телеканал "360", к такому выводу пришли ученые из клиники Кливленда в Огайо.

Научный сотрудник отдела питания клиники Кейт Паттон отметил, что хлебные изделия с колбасой содержат в себе множество нитритов и нитратов. Их потребление в долгосрочной перспективе приводит к повышению риска развития некоторых видов раковых опухолей.

По подсчетам специалистов, в колбасе может содержаться свыше 1000 мг натрия. В хлебе его еще больше. В день человеку нельзя потреблять более 2400 мг натрия – такое количество эквивалентно 6 граммам соли.

Ранее эндокринолог Вероника Курова предупредила об опасности пропуска завтрака. По ее словам, это наносит вред как фигуре, так и желудочно-кишечному тракту.