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Свято место. Как рынок недвижимости Барнаула отреагирует на закрытие пивных в домах

В городе могут одновременно прекратить работу несколько сотен заведений

28 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Бар / Фото: unsplash.com
Бар / Фото: unsplash.com

В России предлагают запретить продажу алкоголя в магазинах, барах и ресторанах, которые находятся в жилых домах. В ближайшее время соответствующий законопроект внесут в Госдуму. Если идею одобрят и законодательно оформят, то в Барнауле закроются сотни объектов. Освободившиеся квадратные метры "хлынут" на рынок в поисках новых собственников и арендаторов. Будет ли на эти объекты спрос, произойдет ли снижение цен и как изменится сегмент коммерческой недвижимости Барнаула, amic.ru узнал у риелторов.

Ненужный бизнес

В алтайской столице, по данным сервиса 2Гис (информация на момент публикации материала), работает 781 точка по продаже разливных напитков. Большинство из них расположены в жилых домах в спальных районах, где высокая плотность населения. Нередко в одной многоэтажке может быть две-три точки.

Чаще всего площадь объектов – от 70 квадратных метров, а стоимость – 100-150 тыс. рублей за "квадрат" в зависимости от локации, отмечает руководитель агентства "Ключ-Риелт" Константин Никитеев.

По его словам, "наливайки" – главный сегмент коммерческой недвижимости в жилых домах. Следом по популярности идут пекарни и супермаркеты. Редкие девелоперы избирательно подходят к выбору арендаторов и покупателей коммерческих площадей.

"В домах, расположенных в новых кварталах, первые этажи востребованы, все помещения раскупают на момент стройки. Большинство застройщиков не решают, какие объекты должны открываться на первых этажах. Но если класс дома выше среднего, то инвестор может отказаться от определенного формата заведений, тех же пивных, в пользу, например, кафе с большим чеком", – отмечает он.

Закрытие "пивнух" положительно скажется и на репутации домов, и на качестве жизни в них, добавляет руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин.

По его мнению, запретить продажу алкоголя в многоэтажках нужно было давно. Тем более что на рынок стали выходить федеральные сети, которые предлагают более высокий уровень сервиса и обслуживания.

"Пивных заведений в Барнауле очень много. Но их качество очень низкое. От того, что их закроют, все только выиграют. Многие жильцы жалуются на посетителей, регулярные драки, пьянки. Сегодня, как и в других отраслях, на рынок заходят крупные сети, где качественные продукты, большие площади, формат кафе. Эти сети определяют спрос. От того, что умрут маленькие "пивнухи", хуже не будет, такой бизнес стране не нужен. Спаивать население смысла нет, их открылось слишком много", – отмечает он.

Без потрясений

При этом массовое закрытие "пивнух" (и других заведений, продающих алкоголь) вряд ли изменит рынок коммерческой недвижимости, считает Константин Никитеев. Он уверен, что долго освободившиеся помещения пустовать не будут.

"Обвала цен не произойдет, пивные и питейные заведения расположены в довольно хороших местах: если они освободятся, спрос на них точно будет. Либо они перепрофилируются при тех же собственниках", – считает он.

По мнению Дмитрия Дворядкина, сейчас происходит возрождение экономики как страны, так и города, а коммерческих помещений в Барнауле не хватает. Поэтому вакантные площади могут занять офисы, компании, предоставляющие услуги населению, детские кружки, секции, безалкогольные кафе и магазины у дома, маркетплейсы. А вот точки по продаже алкогольной продукции, считает эксперт, могут "переехать" в нежилые здания, где их уже достаточно много.

"Достаточно алкогольных заведений в гаражах, которые стоят внутри квартала, и в других коммерческих помещениях. Там им и место", – резюмирует эксперт. 

Справка
С инициативой закрыть в жилых домах магазины, кафе, рестораны, где продается алкогольная продукция, выступила "Единая Россия". По словам авторов, это необходимо из-за массовых жалоб граждан на такие заведения. При этом документ допускает и исключение: пивным разрешат остаться, если собрание собственников жилья такую торговлю разрешит. 

Барнаул недвижимость законопроекты алкоголь

Комментарии 40

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Гость

09:29:41 28-06-2023

Ничего не произойдёт. Перепрофилируют в клубы любителей пива или ещё какую-нибудь хрень выдумают. Плодить мертворождённые инициативы - работа депутатов.

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Бартоломео

09:33:31 28-06-2023

То, что вы только что сказали — одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел. (с)

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Гость

14:43:24 28-06-2023

Бартоломео (09:33:31 28-06-2023) То, что вы только что сказали — одна из самых безумно идиотс... Пойло в разлив. Не пил хорошего вот и всеё

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Гость

05:08:36 29-06-2023

Гость (14:43:24 28-06-2023) Пойло в разлив. Не пил хорошего вот и всеё... Не там тусишь.

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гость

09:33:38 28-06-2023

Давно пора закрыть , чего ждали только.

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Гость

09:33:50 28-06-2023

Аллилуйя! Пивняки давно пора закрыть, всё алкосодержащее продавать только в магазинах в специальных отделах, украшенных плакатами с фотографиями алкашей и бомжей. В обществе должно сложиться понимание того, что раз человек пьёт, то у него в жизни непорядок и он болен. Берите пример с мусульманских ремпублик РФ, иначе мы вымрем.

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Гость

09:54:48 28-06-2023

Гость (09:33:50 28-06-2023) Аллилуйя! Пивняки давно пора закрыть, всё алкосодержащее про... Вы не вымирайте. А мне дайте спокойно вымереть.

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Гость

10:12:51 28-06-2023

Гость (09:54:48 28-06-2023) Вы не вымирайте. А мне дайте спокойно вымереть.... Только когда всё то, что сопровождает алкашню, мне перестанет попадаться на глаза и отрвалять мою жизнь, такое, как, например, бухающие и орущие соседи, бутылки в детской песочнице, блевота, перегар в общественном транспорте, "быкующие", "культурно отдыхающие" на погребах с пивом и шашлыками, я перестану говорить о планировании и осуществлении Вами затяжного самоубийства нации.

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Гость

10:05:38 28-06-2023

Гость (09:33:50 28-06-2023) Аллилуйя! Пивняки давно пора закрыть, всё алкосодержащее про... Вам сектантам-алилуйщикам всё бы в России закрыть

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Гость

10:03:51 28-06-2023

Ну ладно, пивные понимаю. А магазины-то им чем помешали? Они доступны примерно так же, как и супермаркеты (которые, кстати, внезапно, тоже часто на первых этажах жилых домов). Так что это не забота о том, чтобы не пили, а просто лоббирование интересов отдельного крупняка, той же Ленты) Ну не на первом этаже она на Новом рынке, и? От домов два шага, разницы-то... Я еще понимаю, если бы они предложили алкомаркеты выносить куда-то отдельно, числом несколько на город. А так - сотрясение воздуха.

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Гость

10:08:19 28-06-2023

Аптекари с боярышиком, да тожероссияне с насваем займут эти площади.

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в

10:22:44 28-06-2023

Живу на приречной. Закрыть заправку только за. А Мария Ра и красное-Белое кому чем мешают, тем более, выход не во двор, а на улицу. Думаю, жильцы будут совсем нерады такому идиотизму. А если нормальное, небыдлятское кафе откроется, кому от этого хуже?! сейчас свалят всё в одну кучу и сделают только хуже всем, как обычно

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Гость

19:19:51 28-06-2023

в (10:22:44 28-06-2023) Живу на приречной. Закрыть заправку только за. А Мария Ра и ... Думаю сетевые магазины трогать не будут. А вот наливайки и разливайки независимо от статуса магазин или бар необходимо закрывать. Вы видели орущих и ссущих особей на крыльце около сетевых магазинов. Да еще и в час ночи- я нет.

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Гость

10:32:55 28-06-2023

Во вчерашней ветке по этой же теме высказывалось предложение науськивать полицию на всю эту бухающую орду... Вот вам "бермудский треугольник: Островского, 52 - с одного угла дома пивняк, мнее чем через 100 метров - образовательное учреждение Детская (!!!) музыкальная школа, в соседнем доме Островского, 50- опорный пункт полиции, рядом с Ленинской администрацией и Детским досуговым центром при ней же. Как там могла открыться пивнушка? На законность положили с прибором. И как после этого полицию не называть разными обидными словами? А Администрация почему молчит? Личная чья-то заинтересованность, наверное?

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Гость

10:49:55 28-06-2023

Гость (10:32:55 28-06-2023) Во вчерашней ветке по этой же теме высказывалось предложение... А вот в данном конкретном случае полиция при чем?

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Гость

19:15:52 28-06-2023

Гость (10:32:55 28-06-2023) Во вчерашней ветке по этой же теме высказывалось предложение... Вот именно поэтому и нужен закон о закрытии ВСЕХ магазинов разливных напитков в жилых домах. Достаточно мест продаж алкоголя в сетевых магазинах и также есть специализирлванные бары не в жилвх домах.

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Гость

12:45:43 28-06-2023

Пора сухой закон вводить везде!

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Гость

13:16:44 28-06-2023

Гость (12:45:43 28-06-2023) Пора сухой закон вводить везде!... Пробовали. И не только у нас. Напомнить, чем закончилось?

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Гость

14:25:38 28-06-2023

Гость (12:45:43 28-06-2023) Пора сухой закон вводить везде!... Ну точно подшитый)))

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Гость

19:11:40 28-06-2023

Гость (12:45:43 28-06-2023) Пора сухой закон вводить везде!... Это необязательно. Но все пивнушки в жилвх домах закрыть и точка. Дайте людям жить спокойно. Невыносимо уже это соседство.

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Гость

12:59:24 28-06-2023

Сколько налогов это приносит, никто ничего не закроет, максимум, какие-то ограничения примут, которые легко обходятся

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Гость

13:07:50 28-06-2023

Если хотят пить- пусть пьют в своё удовольствие. Только не надо орать под окнами ночью около пивнушек, как из психушки сбежали, честное слово!

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Гость

19:09:19 28-06-2023

Гость (13:07:50 28-06-2023) Если хотят пить- пусть пьют в своё удовольствие. Только не н... Пусть пьют дома или в барах, расположенных не в ЖИЛЫХ домах! Долой все наливайки и разливайки из домов! Независимо бар или просто имеющий статус магазина, но работающие все равно как бары с нарушениями и доставляющими жильцам со соседству массу проблем.

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Миша

14:21:26 28-06-2023

Гнать к чертовой матери из жилых домов эти пивнухи ну нету сил !!! Орут пол ночи.. Через день да каждый день куда мы только не жаловались а толку НОЛЬ одна семья продали уже жильё уехали в дом без пивнушки.. Это что за дела то такие.

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гость

14:36:34 28-06-2023

Всю продажу пива перенести за город , и пусть орут там на болотах.... Синька зло.

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гость

14:41:41 28-06-2023

Разливайки -на помойку истории, и не вспоминать как страшный сон!

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Гость

19:02:13 28-06-2023

Ждем с нетерпением принятия закона! Неужели наконец- то закончатся мучения жильцов! Закрыть все наливайки в жилых домах. Не только бары, но и так называемые магазины разливных напитков!!! Кто жил или живет по соседству с подобными заведениями поймет. Остальным пусть даже в страшном сне не приснится Тому, кто разрешил открыть в жилых домах вместо проданнвх квартир эти разливайки пусть долго еще икается...

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Эксперт

18:07:36 28-06-2023

Законопроект еще даже не внесен. Даже если его внесут, то принимать будут не понять сколько. Не рано анализировать рынок начали?

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Гость

19:23:10 28-06-2023

Когда?! Когда примут закон? Праздновать будем всем подъездом! И без лазеек в законе пожалуйста. Неужели созрели хоть чтр- то для народа полезгое сделать наши народные избранники?

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Гость

17:50:26 29-06-2023

Гость (19:23:10 28-06-2023) Когда?! Когда примут закон? Праздновать будем всем подъездом... А праздновать в пивнушке на 1-ом этаже будете?)))

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Андрей

05:06:57 29-06-2023

Вот чей бизнес надо закрыть так это бизнес Дмитрия Дворядкина. Риэлторы - это зло и потерять на них можно в сотни раз больше, чем пропить.

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Дмитрий

07:38:21 29-06-2023

И как обычно идёт лоббирование федеральных торговых сетей. И не думают политики о людях.

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Гость

16:05:50 29-06-2023

Гость (14:25:38 28-06-2023) Ну точно подшитый)))... Да нет ,есть люди почти не пьющие.или выпивающие совсем немного по Большим праздникам.

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Гость

17:52:32 29-06-2023

Гость (16:05:50 29-06-2023) Гость (14:25:38 28-06-2023) Ну точно подшитый)))... Д... Абсолютно с Вами согласен. Но, такие люди и не ратуют так дико за трезвость, как закодированные или подшитые, т.е. бывшие алкоголики.

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Гость

17:37:38 29-06-2023

Вот как раз в этот раз решили подумать о людях. Людях,которые от соседства с этими заведениями уже готовы бежать из собственных квартир. Кто то и бежит...А остальные люди, не по своей воли, оказавшиеся "в заложниках" у этих наливаек не знают уже куда обращаться и что делать. Потому как беспредел полнейший. Одна надежда на поголовное закрытие этих наливаек- задрлбаек, расплодившихся как крысы в жилых домах. И меры только такие- закрыть навсегда. пы.сы найдете где пойло прикупить. Авось не в тайге живете.

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Карина

23:57:33 29-06-2023

А вейповые магазы в жилых домах не хотят закрыть? Это же ужас у меня в соседнем доме такой магазин, а в 50 метрах 3 детсада и школа. Это вот что? Кто даёт разрешения причем ранее это была аптека для выкупа льготных лекарств.

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Гость

07:38:09 30-06-2023

Карина (23:57:33 29-06-2023) а в 50 метрах 3 детсада и школа. вот прям вот так и в 50-ти метрах? адрес назови

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Гость

00:08:47 30-06-2023

03.05.2017 / 15:00 7078 0 28 апреля губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал постановление о закрытии пивных магазинов в жилых домах. Напомним, в начале апреля Правительство области вышло с законодательной инициативой запретить продажу пенных напитков в многоэтажках, сообщает ряд региональных СМИ. Таким образом с 1 июня 2017 года продавать алкоголь в розлив в жилых многоэтажных домах и пристройках к ним будет настрого запрещено. Это касается магазинов и баров. браво губернатору, не побоялся принять решение, просто молодец. Еще в 2017 году! Жители области живут спокойно! Надо же, просто завидно и радостно. Но , к сожалению, не асе губеры в состоянии взять на себя ответственность(( Поэтому ждем такого закона по вмей стране.

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Гость

00:06:51 01-07-2023

Те, кто орут по ночам в пьяном угаре, им всё равно где брать, будь то в жилом доме или в сетевом магазине на отшибе и идущее со звенящими пакетами на детские площадки. Проблема не в разливайках, а в людях. Закрытие поголовно всего подряд лишь доставит неудобство обычным людям, которые после работы/на праздник или ещё по какому поводу берут, чтоб дома расслабиться. А быдло как было, так и останется и закодированные так и продолжат возмущаться

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Гость

00:32:29 02-07-2023

Гость (00:06:51 01-07-2023) Те, кто орут по ночам в пьяном угаре, им всё равно где брать... Возмущаются незакодированные, а живущие пососедству с этими разливайками! Обычные люди в сетевых магазинах возьмут! Врагу не пожелаешь такого соседства! Так, что хватит топить за эти разливайки. Их давно следовало закрыть! О людях надо думать, а их покое и здоровье, а не о том как некоторым попроще и поближе пойло купить. В Алтайском крае давно пора было принять такой закон на местном уровне. Как сделали уже в некоторых других регионах. Теперь ждем по всей стране этого закона. Он необходим! Расслабиться им надо... А людям нужен покой о отдых в своем доме!!!

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