В городе могут одновременно прекратить работу несколько сотен заведений

28 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Бар / Фото: unsplash.com

В России предлагают запретить продажу алкоголя в магазинах, барах и ресторанах, которые находятся в жилых домах. В ближайшее время соответствующий законопроект внесут в Госдуму. Если идею одобрят и законодательно оформят, то в Барнауле закроются сотни объектов. Освободившиеся квадратные метры "хлынут" на рынок в поисках новых собственников и арендаторов. Будет ли на эти объекты спрос, произойдет ли снижение цен и как изменится сегмент коммерческой недвижимости Барнаула, amic.ru узнал у риелторов.

Ненужный бизнес

В алтайской столице, по данным сервиса 2Гис (информация на момент публикации материала), работает 781 точка по продаже разливных напитков. Большинство из них расположены в жилых домах в спальных районах, где высокая плотность населения. Нередко в одной многоэтажке может быть две-три точки.

Чаще всего площадь объектов – от 70 квадратных метров, а стоимость – 100-150 тыс. рублей за "квадрат" в зависимости от локации, отмечает руководитель агентства "Ключ-Риелт" Константин Никитеев.

По его словам, "наливайки" – главный сегмент коммерческой недвижимости в жилых домах. Следом по популярности идут пекарни и супермаркеты. Редкие девелоперы избирательно подходят к выбору арендаторов и покупателей коммерческих площадей.

"В домах, расположенных в новых кварталах, первые этажи востребованы, все помещения раскупают на момент стройки. Большинство застройщиков не решают, какие объекты должны открываться на первых этажах. Но если класс дома выше среднего, то инвестор может отказаться от определенного формата заведений, тех же пивных, в пользу, например, кафе с большим чеком", – отмечает он.

Закрытие "пивнух" положительно скажется и на репутации домов, и на качестве жизни в них, добавляет руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин.

По его мнению, запретить продажу алкоголя в многоэтажках нужно было давно. Тем более что на рынок стали выходить федеральные сети, которые предлагают более высокий уровень сервиса и обслуживания.

"Пивных заведений в Барнауле очень много. Но их качество очень низкое. От того, что их закроют, все только выиграют. Многие жильцы жалуются на посетителей, регулярные драки, пьянки. Сегодня, как и в других отраслях, на рынок заходят крупные сети, где качественные продукты, большие площади, формат кафе. Эти сети определяют спрос. От того, что умрут маленькие "пивнухи", хуже не будет, такой бизнес стране не нужен. Спаивать население смысла нет, их открылось слишком много", – отмечает он.

Без потрясений

При этом массовое закрытие "пивнух" (и других заведений, продающих алкоголь) вряд ли изменит рынок коммерческой недвижимости, считает Константин Никитеев. Он уверен, что долго освободившиеся помещения пустовать не будут.

"Обвала цен не произойдет, пивные и питейные заведения расположены в довольно хороших местах: если они освободятся, спрос на них точно будет. Либо они перепрофилируются при тех же собственниках", – считает он.

По мнению Дмитрия Дворядкина, сейчас происходит возрождение экономики как страны, так и города, а коммерческих помещений в Барнауле не хватает. Поэтому вакантные площади могут занять офисы, компании, предоставляющие услуги населению, детские кружки, секции, безалкогольные кафе и магазины у дома, маркетплейсы. А вот точки по продаже алкогольной продукции, считает эксперт, могут "переехать" в нежилые здания, где их уже достаточно много.

"Достаточно алкогольных заведений в гаражах, которые стоят внутри квартала, и в других коммерческих помещениях. Там им и место", – резюмирует эксперт.

Справка

С инициативой закрыть в жилых домах магазины, кафе, рестораны, где продается алкогольная продукция, выступила "Единая Россия". По словам авторов, это необходимо из-за массовых жалоб граждан на такие заведения. При этом документ допускает и исключение: пивным разрешат остаться, если собрание собственников жилья такую торговлю разрешит.