Главный ветеринар Алтая рассказал, готов ли край к чему-то непредвиденному
В целях принятия незамедлительных мер создан сводный краевой противоэпизоотический отряд
04 сентября 2024, 10:30, ИА Амител
Начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров рассказал, все ли есть в регионе для исправления ситуации, если случится что-то непредвиденное. Об этом сообщается на сайте правительства края.
"Для ликвидации очагов инфекционных заболеваний животных и проведения плановых противоэпизоотических мероприятий в 2024 году был создан и имеется достаточный запас биологических и диагностических препаратов, дезинфицирующих средств и расходных материалов", – сообщил Самодуров в ходе онлайн-форума.
В целях принятия незамедлительных мер по локализации болезней животных на базе Алтайского краевого ветеринарного центра по предупреждению и диагностике болезней животных создан сводный краевой противоэпизоотический отряд. Кроме того, в каждом ветеринарном учреждении имеется мобильный противоэпизоотический отряд.
Самодуров отметил, что ежегодно на территории края проводится более 50 учений отрядов, в том числе межрегиональные.
"В текущем году на базе Управления ветеринарии по Хабарскому району проведены межрегиональные учения противоэпизоотических отрядов по теме "Ящур" с приглашением специалистов Новосибирской, Омской, Томской областей и Республики Алтай. На базе Управления ветеринарии по городу Заринску и Заринскому району проведены региональные межрайонные учения по теме "Африканская чума свиней", а на базе Управления ветеринарии по Усть-Калманскому району – по теме "Грипп птиц", – рассказал главный ветеринар края.
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