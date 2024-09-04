Главный ветеринар Алтая рассказал, готов ли край к чему-то непредвиденному

В целях принятия незамедлительных мер создан сводный краевой противоэпизоотический отряд

04 сентября 2024, 10:30, ИА Амител

Свиньи в загоне / Фото: unsplash.com

Начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров рассказал, все ли есть в регионе для исправления ситуации, если случится что-то непредвиденное. Об этом сообщается на сайте правительства края.

"Для ликвидации очагов инфекционных заболеваний животных и проведения плановых противоэпизоотических мероприятий в 2024 году был создан и имеется достаточный запас биологических и диагностических препаратов, дезинфицирующих средств и расходных материалов", – сообщил Самодуров в ходе онлайн-форума.

В целях принятия незамедлительных мер по локализации болезней животных на базе Алтайского краевого ветеринарного центра по предупреждению и диагностике болезней животных создан сводный краевой противоэпизоотический отряд. Кроме того, в каждом ветеринарном учреждении имеется мобильный противоэпизоотический отряд.

Самодуров отметил, что ежегодно на территории края проводится более 50 учений отрядов, в том числе межрегиональные.