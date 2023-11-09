В Алтайском крае животные почти в три раза чаще стали болеть бешенством

Контакт с больным животным (даже бездомной кошечкой или собачкой) может иметь для человека очень печальные последствия

09 ноября 2023, 06:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Ситуация с бешенством в Алтайском крае остается напряженной, а география распространения стала значительно шире: в 2023 году на территории 13 районов были выявлены случаи заболевания у животных. Для сравнения: за весь 2022-й эта вирусная инфекция в регионе подтвердилась только в пяти случаях. Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров.

Где в 2023 году в Алтайском крае было выявлено бешенство у животных?

Заболевание у животных было подтверждено на территории Благовещенского, Калманского, Косихинского, Солонешенского, Мамонтовского, Краснощековского, Локтевского, Алейского, Суетского, Павловский районов, а также в городах Заринск и Барнаул.

При этом в 40% случаев источником опасного заболевания стали лисы. Еще в восьми случаях бешенство выявили у домашних питомцев, которые предварительно контактировали с больными представителями дикой фауны.

"Мы стали регистрировать данное заболевание практически в СНТ. Приходят лисы, которые контактируют с домашними животными. Люди подбирают бездомных собачек и кошечек и затем мы выявляем у них бешенство. А в Мамонтовском районе подростки разделали труп бешеной лисы", – рассказал Владимир Самодуров.

Эксперт отметил, что был проделан большой комплекс мероприятий, чтобы избежать опасных последствий от таких совсем небезобидных "шалостей". Детей отправили в медицинское учреждение, а останки животного, после проведенных анализов и проб, кремировали.

Однако Самодуров подчеркнул, что бешенство может закончиться для человека летальным исходом. Последний раз такой случай произошел в Алтайском крае в Хабарском районе в 2002 году. Поэтому так важно ограничивать себя и детей от контакта с дикими животными, даже если это милая белочка в городском парке.

Как распознать признаки бешенства у животного и какие есть меры профилактики?

Когда люди подбирают бездомных животных, в первую очередь необходимо обратиться на осмотр в ветеринарную клинику. А затем на 14 дней организовать для них карантин и исключить любые контакты с другими домашними животными, рекомендует Владимир Самодуров.

Если в течение двух недель клинических признаков заболевания, таких как обильное слюновыделение, отказ от еды, свето- и шумобоязнь, а также агрессивное поведение, не выявится, животное можно оставить, но при этом обязательно провести вакцинацию против бешенства.

Что касается профилактики, лучшим методом считается вакцинация. На эти цели в Алтайском крае на 2023 год было выделено порядка 28 миллионов рублей, отметил руководитель ведомства. За девять месяцев было вакцинировано 468 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных (и это без учета платных услуг). Также в природных очагах для диких животных организовывалась раскладка вакцины в виде съедобных брикетов.

"Если еще в 2019 году мы проводили оральную вакцинацию диких животных точечно на территориях, где водится большое количество лис, то сегодня такая вакцинация против бешенства проходит на всей территории края. В этом году мы совместно с Минприроды, охотниками и охотпользователями отработали около 7800 квадратных километров в 58 муниципалитетах. Такая работа направлена на выработку иммунитета у диких плотоядных и снижение количества больных животных", – отметил Самодуров.

Как передается бешенство и что делать, если вас укусили?

Бешенство (гидрофобия) – это одно из самых опасных инфекционных вирусных заболеваний, как для человека, так и для животного. Передается вирус через взаимодействие с заболевшими животными. Это может быть укус, попадание слюны больного животного в рану, ссадину или на слизистую. Очень опасны царапины, нанесенные когтями животных, на которых остается достаточное для заражения количество вируса. Заражение также может произойти при разделывании туши больного животного, при порезах пальцев рук. Иногда опасный вирус может находиться в слюне животного за 10 дней до появления первых признаков бешенства.

Чаще всего переносчиками бешенства являются лисы, волки, еноты, ежи, белки, кошки, собаки. Инкубационный период обычно длится от нескольких дней до шести месяцев. Бешенство сопровождается поражением нервной системы и может привести к летальному исходу.

Если вы стали объектом нападения любого животного – кошки, собаки, лисы, – необходимо принять срочные меры. Во-первых, место укуса нужно интенсивно и тщательно (не менее 10 минут) промыть хозяйственным мылом. Затем рану обработать медицинским спиртом или йодом. А затем срочно обратиться в травмпункт.