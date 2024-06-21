Главный злодей Голливуда. Чем запомнился актер Дональд Сазерленд?

Обладатель почетного "Оскара" ушел из жизни на 89-м году жизни

21 июня 2024, 10:45, ИА Амител

Актер Дональд Сазерленд /Фото: www.ctvnews.ca

На 89-м году жизни умер актер Дональд Сазерленд. Он родился в Канаде и за свою карьеру сыграл почти в 200 картинах. Большинство персонажей Сазерленда – негодяи. За такое амплуа он получил звание "главного злодея Голливуда". Рассказываем о лучших ролях выдающегося актера.

Как начинал актерский путь?

Родился Дональд Сазерленд в Канаде, но его актерская карьера началась в театрах Шотландии. В 60-е годы он стал играть небольшие роли в британских фильмах и на ТВ. Начинал свой путь в фильмах ужасов "Дом ужасов доктора Террора", "Замок живых мертвецов". В 1968 году актер перебрался в Голливуд. Настоящую славу Сазерленду принесла роль в культовой ленте "Военно-полевой госпиталь" Роберта Олтмена. Картина удостоилась премии "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля. Сазерленд сыграл военного врача, который оперирует американских солдат во время войны в Корее.

"У меня не было карьеры. Не было ничего. Я даже не мог себе позволить чашку кофе. Они предложили мне работу и деньги", – говорил об этой роли сам актер.

Какие роли самые выдающиеся?

Начиная с 70-х Дональд стал востребованным актером, ему предлагали роли у лучших на тот момент режиссеров. В 1978 году снялся в комедийном фильме "Первое большое ограбление поезда" вместе с Шоном Коннери. Также Сазерленда можно было заметить в лентах "Двадцатый век" Бернардо Бертолуччи. Снимался у таких мэтров, как Роберт Олтмен, Джо Райт, Вольфганг Петерсен, Клинт Иствуд, Барри Левинсон, Джоэл Шумахер.

Среди ярких работ актера – роль в триллере "А теперь не смотри". Фильм входит в списки лучших в истории британского кино. Не менее значимая работа в ужастике "Вторжение похитителей тел" – экранизации романа Джека Финнея.

В поздние годы Дональд Сазерленд продолжал играть отрицательных персонажей. Можно вспомнить его в образе президента Сноу во франшизе "Голодные игры".

Актер был лауреатом двух премий "Золотой глобус" и почетного "Оскара".