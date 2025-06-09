Главу Красноярска Владислава Логинова задержали силовики
По предварительным данным, его подозревают в получении взятки
09 июня 2025, 09:21, ИА Амител
9 июня мэра Красноярска Владислава Логинова задержали правоохранители. Об этом пишет ТАСС Сибирь со ссылкой на источник в силовых структурах.
Как сообщили информационному агентству, главу города подозревают в получении взятки.
По информации Shot, 57-летний Владислав Логинов занимает должность градоначальника с 16 сентября 2022 года.
Как отмечает Telegram-канал, в 2016 году чиновник возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска и администрацию Советского района. С 2015 по 2016 год был заместителем руководителя департамента муниципального заказа администрации Красноярска. В 2012-м занимал должности директора по снабжению и коммерческого директора ОАО "Асфальтобетонный завод", в этом же году был замруководителя департамента городского хозяйства Красноярска по благоустройству.
09:40:31 09-06-2025
ой как интересно :-) новости - как мана небесная, ссыпятся сверху до низу...
10:14:58 09-06-2025
Мы такое проходили, хорошо что теперь у нас честный мэр
12:19:00 09-06-2025
ОГМВ - это региональная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, входящих в глобальную сеть ОГМВ.
Мэры ставленники этой организованной сети!
12:33:57 09-06-2025
Ой....его срочно надо в Алтайский край отправлять....Нам таких не хватает из Красноярска)
14:33:41 09-06-2025
Агрипина (12:33:57 09-06-2025) Ой....его срочно надо в Алтайский край отправлять....Нам так... у нас свои.
лудшие из лудшых.
14:41:54 09-06-2025
Агрипина (12:33:57 09-06-2025) Ой....его срочно надо в Алтайский край отправлять....Нам так... у нас его коллек штук несколько окопались
09:24:31 10-06-2025
Оклеветали и подставили. В меры назначают только честных и неподкупных. И за этим следит партия.