НОВОСТИПроисшествия

Главу Красноярска Владислава Логинова задержали силовики

По предварительным данным, его подозревают в получении взятки

09 июня 2025, 09:21, ИА Амител

Мэр Красноярска Владислав Логинов / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Мэр Красноярска Владислав Логинов / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

9 июня мэра Красноярска Владислава Логинова задержали правоохранители. Об этом пишет ТАСС Сибирь со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как сообщили информационному агентству, главу города подозревают в получении взятки.

По информации Shot, 57-летний Владислав Логинов занимает должность градоначальника с 16 сентября 2022 года.

Как отмечает Telegram-канал, в 2016 году чиновник возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска и администрацию Советского района. С 2015 по 2016 год был заместителем руководителя департамента муниципального заказа администрации Красноярска. В 2012-м занимал должности директора по снабжению и коммерческого директора ОАО "Асфальтобетонный завод", в этом же году был замруководителя департамента городского хозяйства Красноярска по благоустройству.

Происшествия Красноярский край

Комментарии 7

Avatar Picture
Алтай

09:40:31 09-06-2025

ой как интересно :-) новости - как мана небесная, ссыпятся сверху до низу...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:58 09-06-2025

Мы такое проходили, хорошо что теперь у нас честный мэр

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:00 09-06-2025

ОГМВ - это региональная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, входящих в глобальную сеть ОГМВ.
Мэры ставленники этой организованной сети!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Агрипина

12:33:57 09-06-2025

Ой....его срочно надо в Алтайский край отправлять....Нам таких не хватает из Красноярска)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:33:41 09-06-2025

Агрипина (12:33:57 09-06-2025) Ой....его срочно надо в Алтайский край отправлять....Нам так... у нас свои.
лудшие из лудшых.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бгг

14:41:54 09-06-2025

Агрипина (12:33:57 09-06-2025) Ой....его срочно надо в Алтайский край отправлять....Нам так... у нас его коллек штук несколько окопались

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:31 10-06-2025

Оклеветали и подставили. В меры назначают только честных и неподкупных. И за этим следит партия.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров