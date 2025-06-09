По предварительным данным, его подозревают в получении взятки

09 июня 2025, 09:21, ИА Амител

Мэр Красноярска Владислав Логинов / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

9 июня мэра Красноярска Владислава Логинова задержали правоохранители. Об этом пишет ТАСС Сибирь со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как сообщили информационному агентству, главу города подозревают в получении взятки.

По информации Shot, 57-летний Владислав Логинов занимает должность градоначальника с 16 сентября 2022 года.

Как отмечает Telegram-канал, в 2016 году чиновник возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска и администрацию Советского района. С 2015 по 2016 год был заместителем руководителя департамента муниципального заказа администрации Красноярска. В 2012-м занимал должности директора по снабжению и коммерческого директора ОАО "Асфальтобетонный завод", в этом же году был замруководителя департамента городского хозяйства Красноярска по благоустройству.