Основателя компании "Русагро" Вадима Мошковича задержали по делу о мошенничестве

МВД требует отправить бизнесмена под стражу

27 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Основателя агрохолдинга "Русагро" и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича задержали в рамках уголовного дела по двум статьям: о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

"Мошкович задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")", – рассказали агентству в правоохранительных органах.

Известно, что санкции каждой статьи предусматривают до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обыском в офисы "Русагро" в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве. В правоохранительных органах также рассказали, что кроме Вадима Мошковича по делу о хищениях в компании задержали еще несколько человек.

Позже появились сведения о том, что МВД требует отправить под стражу Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Этот вопрос решат в Мещанском суде Москвы 27 марта.