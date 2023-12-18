Главу регионального ГУ МЧС задержали за взятки общей суммой в 25 млн рублей
Генерал-майор Бойко получал деньги от предпринимателей за общее покровительство
18 декабря 2023, 20:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Руководителя ГУ МЧС по Самарской области генерал-майора Олега Бойко задержали по подозрению в коррупции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
По его информации, Бойко получал незаконные вознаграждения от группы компаний "Витязь" – она занималась пожарной безопасностью. За эти деньги он оказывал предпринимателям общее покровительство.
Общая сумма взяток превысила 25 млн рублей. Вместе с Бойко задержаны два руководителя компании. Следователи возбудили уголовные дела о крупных взятках.
21:13:17 18-12-2023
Это доказанная сумма... А сколько в самом деле...
13:38:03 19-12-2023
да там смело можно любого пожарного инспектора садить