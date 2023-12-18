Главу регионального ГУ МЧС задержали за взятки общей суммой в 25 млн рублей

Генерал-майор Бойко получал деньги от предпринимателей за общее покровительство

18 декабря 2023, 20:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Руководителя ГУ МЧС по Самарской области генерал-майора Олега Бойко задержали по подозрению в коррупции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По его информации, Бойко получал незаконные вознаграждения от группы компаний "Витязь" – она занималась пожарной безопасностью. За эти деньги он оказывал предпринимателям общее покровительство.

Общая сумма взяток превысила 25 млн рублей. Вместе с Бойко задержаны два руководителя компании. Следователи возбудили уголовные дела о крупных взятках.