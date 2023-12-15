В Алтайском крае экс-главу отдела мостов Упрдор "Алтай" осудили за крупную взятку
Мужчина прописал в проектно-сметной документации продукцию конкретного производителя, получив за это деньги от директора компании
15 декабря 2023, 17:25, ИА Амител
Экс-начальника отдела мостов ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
По информации следствия, с 2018 по 2022 год между предприятием и несколькими подрядчиками были заключены контракты на ремонт мостов в регионе. За взятку в размере 1,5 млн рублей начальник отдела обеспечил внесение в проектно-сметную документацию норм об использовании материалов компании ООО "ЭластоБетон". Средства переводились директором фирмы на подконтрольный экс-руководителю счет различными суммами.
Следователи собрали достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и лишив права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях сроком на пять лет. Также он получил штраф в размере 500 тысяч рублей, а в доход государства был конфискован эквивалент взятки.
Директор "ЭластоБетона" получил штраф суммой свыше 30 млн рублей.
18:25:31 15-12-2023
Они даже спереть нормально не умеют...
23:40:27 15-12-2023
А на новорынковском мосту и на Челюскинцев тех задания писались под Данилина и ни кто кроме его конторы не смогли участвовать в торгах и ничего.
22:00:10 17-12-2023
Не по чесноку поделился.