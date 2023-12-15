В Алтайском крае экс-главу отдела мостов Упрдор "Алтай" осудили за крупную взятку

Мужчина прописал в проектно-сметной документации продукцию конкретного производителя, получив за это деньги от директора компании

15 декабря 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экс-начальника отдела мостов ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации следствия, с 2018 по 2022 год между предприятием и несколькими подрядчиками были заключены контракты на ремонт мостов в регионе. За взятку в размере 1,5 млн рублей начальник отдела обеспечил внесение в проектно-сметную документацию норм об использовании материалов компании ООО "ЭластоБетон". Средства переводились директором фирмы на подконтрольный экс-руководителю счет различными суммами.

Следователи собрали достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и лишив права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях сроком на пять лет. Также он получил штраф в размере 500 тысяч рублей, а в доход государства был конфискован эквивалент взятки.

Директор "ЭластоБетона" получил штраф суммой свыше 30 млн рублей.