Пассажиры аварийного, но счастливого рейса взахлеб рассказывают о своем спасении и благодарят экипаж

12 сентября 2023, 14:03, ИА Амител

Пассажиры обнимаются после удачной посадки / Фото: Baza.ru

Пассажиры рейса Сочи – Омск "Уральских авиалиний" в социальных сетях рассказывают детали экстренной посадки на пшеничное поле под Новосибирском. Все они как один отмечают слаженную и профессиональную работу членов экипажа, которые еще на борту самолета сориентировали, как действовать. Собрали такие комментарии, чтобы рассказать, как они пережили это ЧП.

Что говорят пассажиры об экстренной посадке самолета на поле под Новосибирском?

Утром 12 сентября Airbus A320 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Сочи в Омск. Когда самолет уже пошел на посадку в пункте назначения, пассажирам сообщили, что из-за погодных условий их перенаправляют в аэропорт Толмачево, рассказывают детали изданию Tayga пассажиры.

"Пилот сказал: "Примите меры предосторожности, из-за погодных условий летим в Новосибирск". Но случилась посадка здесь (в пшеничном поле, – прим. ред.). Пилот просто ас! Посадка мягкая. Надеемся, все организуют и отправят нас домой", – рассказывают очевидцы.

После благополучного приземления все 167 человек оперативно спустились на землю по аварийным трапам и отошли от авиасудна на безопасное расстояние.

"Мы еще не поняли, что случилось. Мы пролетели над Омском и полетели в Новосибирск. Так как в Омске не смогли сесть. Все это пережили нормально, экипаж сработал очень грамотно, все были спокойные", – приводит рассказ жительницы Омска Марии "Блокнот".

Одна из пассажирок записала, что происходило в салоне самолета, у которого отказала гидравлика, и как проходил инструктаж. На записи слышно, как стюардесса объясняет пассажирам, как действовать, дрожащим голосом. После посадки пассажирка записала видеосообщение, в котором выразила большую благодарность экипажу: "Наш пилот, просто я не знаю, красавчик, там уже под конец стюардессы ревели", – цитирует женщину Mash Siberia.

"Все, конечно, в шоке. У всех второй день рождения", – приводит слова еще одного пассажира НГС.

Однако были и те, кто после сообщения экипажа о готовящейся экстренной посадке решил попрощаться со своими близкими, пишет Mash Siberia. Так, один из пассажиров, Артем, отправил своей возлюбленной сообщение: "Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай".

О том, что с самолетом не все в порядке, сообщают очевидцы, которые наблюдали за самолетом с земли, пишет НГС.



"Стали выпускать шасси, и они заскрипели, все поняли, что что-то ненормально. Они уже на посадку пошли, но пришлось набрать высоту. Сел в пшеничном поле в колхозе имени Ленина, недалеко от деревни. Может, над Раисино кружил, чтобы топливо сжечь и сесть пустым", – рассказала одна из жительниц.

К счастью, пилотам удалось благополучно посадить самолет. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы. Пассажиров уже доставили в пункт временного размещения, который развернули в Доме культуры Убинского района.

Есть ли пострадавшие?

За помощью к медикам обратились четыре человека: двоих отправили на рентген, еще двоим оказали помощь на месте. Сообщается, что всем пассажирам Airbus A320 выплатят по 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, пишет Shot.

Как ранее сообщал amic.ru, самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 следовал по маршруту Сочи – Омск. По информации МЧС по Новосибирской области, на борту находились 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка. Однако СМИ приводят данные о 159 пассажирах и 6 членах экипажа.

Авиасудно уже получило разрешение на посадку, однако вскоре экипаж сообщил о неполадках с гидравлической системой. Она используется для управления рулями и стабилизатором, выпуска и уборки шасси, а также иной взлетно-посадочной механизации. Воздушное судно пошло на второй круг, однако система так и не заработала.

Тогда летчики приняли решение направить самолет в Толмачево, где взлетно-посадочная полоса длиннее. Уже на подлете к нему пилоты поняли, что запасов топлива не хватит, чтобы дотянуть до Новосибирска, и решили посадить Airbus A320 в пшеничном поле.

В пресс-службе аэропорта Новосибирска ТАСС рассказали, что самолет был отправлен на запасную площадку по техническим причинам. Однако в итоге посадка была произведена на грунт в районе села Каменка Убинского района в Новосибирской области в 09:44 по местному времени.