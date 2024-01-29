Главу села оштрафовали за построенную вместо сквера "танцевальную остановку"
За обустройство сквера жители села проголосовали на "Госуслугах"
29 января 2024, 12:45, ИА Амител
В Бурятии оштрафовали на 45 тысяч рублей главу Новокижингинска, где вместо благоустроенного сквера построили остановку по завышенной стоимости, сообщает РИА Новости.
В декабре 2022 года глава сельского поселения заключил контракт с подрядной организацией на благоустройство сквера "Молодежный".
"В июне 2023 года он подписал документы с заведомо ложными сведениями о стоимости выполненных работ, на основании которых подрядчику были перечислены 600 тысяч рублей. Однако работы были выполнены на значительно меньшую сумму", – отмечает агентство.
Стоит отметить, что за обустройство сквера жители села проголосовали на "Госуслугах". Позже опубликовали дизайн-проект сквера, который должны были построить, однако в итоге сельчане получили остановку с площадкой из резины для танцев. При этом к площадке не провели даже электричество, что делало практически невозможным организацию мероприятий. Накануне "танцевальную остановку" демонтировали.
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