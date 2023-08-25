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В Барнауле появилась остановка на месте красивой, снесенной мужиком на "буханке"

Прежняя остановка была в виде большого домика с черепичной крышей

25 августа 2023, 12:05, ИА Амител

В барнаульском микрорайоне Сибирская Долина установили новый остановочный павильон на улице Каспийской, сообщает мэрия.

"По просьбе жителей администрацией Центрального района совместно с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проработан вопрос по восстановлению остановочного павильона", - говорится в сообщении.

Напомним, прежняя остановка на конечной маршрута №33 была в виде большого домика с черепичной крышей. В конце июля местный житель сел за руль своего "уазика" и специально врезался в павильон. Как выяснилось, мужчина живет рядом с остановкой и ему не нравилось, что по вечерам там собирались подростки.

Барнаул общественный транспорт Благоустройство Хорошие новости

Комментарии 14

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Гость

12:08:47 25-08-2023

Молодцы! Доброе дело!

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Гость

12:11:27 25-08-2023

Остановки устанавливают те, кто общественный транспорт не ждет. От ветра и дождя она не закрывает.

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Гость

12:29:59 25-08-2023

Ну мужик на "буханке" и эту снесет!

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Гость

12:34:46 25-08-2023

Между прочим. Где новые трамваи из Беларуси, которые нам пообещали еще к весне?

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Гость

12:39:24 25-08-2023

Была лучше- Деревянная как беседка на даче. А это безвкусица сегодняшних дней. Вроде числится как остановка, но скорее всего галочка что она есть. Помнится был случай что такую за 500 тыщ устанавливали из профлиста. Не душевно, не для себя. В советское время было разнообразие какое то, даже из бетона ляпали, но там хоть была возможность выжить в случае если машина влетала.

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Гость

12:56:40 25-08-2023

Гость (12:39:24 25-08-2023) Была лучше- Деревянная как беседка на даче. А это безвкуси... Так на поссовецком пространстве эти остановки так и стоят, как новые, все в мозайке.

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Гость

12:47:59 25-08-2023

Теперь ребятам гораздо удобнее сидеть там будет

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Гость

12:54:17 25-08-2023

Гость (12:47:59 25-08-2023) Теперь ребятам гораздо удобнее сидеть там будет ... Так для них и старались.

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гость

12:55:58 25-08-2023

Печальна и с утилитарной точки зрения и с эстетической.

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Гость

13:46:46 25-08-2023

Гость (12:34:46 25-08-2023) Между прочим. Где новые трамваи из Беларуси, которые нам поо... Лукашенко уже приступил к подготовке карты

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Гость

14:07:35 25-08-2023

Заголовок ШЕДЕВР!!!

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Гость

15:10:27 25-08-2023

Вот конструктора этого чуда заставить в проливной дождь с ветром ждать транспорт на этой остановке. Я бы посмотрел на него через пол часа ожидания. Или еще вариант- зима снег с ветром при минус 25- сколько ты, изобретатель, сможешь прождать долгожданный транспорт? Позорище!

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Гость

15:34:40 25-08-2023

От чего защищает эта будка на остановке ? От солнца - нет . ( это по фото видно ) от дождя - нет ( это по фото видно ) от ветра - нет (---) от мороза - (---) там затишек ? - НЕТ ( хоть закрепили хорошо ? не убьёт никого ненароком при сильном вере ? ) так зачем она такая там нужна ???

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Гость

22:48:38 27-08-2023

Мы никому не нужны.. Им лишь бы отписку написать и изобразить заботу, а по сути им наплевать на граждан. Зато мы скоро снова выберем нашего любимого губернатора, который так о нас заботится.

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