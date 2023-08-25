В Барнауле появилась остановка на месте красивой, снесенной мужиком на "буханке"
Прежняя остановка была в виде большого домика с черепичной крышей
25 августа 2023, 12:05, ИА Амител
В барнаульском микрорайоне Сибирская Долина установили новый остановочный павильон на улице Каспийской, сообщает мэрия.
"По просьбе жителей администрацией Центрального района совместно с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проработан вопрос по восстановлению остановочного павильона", - говорится в сообщении.
Напомним, прежняя остановка на конечной маршрута №33 была в виде большого домика с черепичной крышей. В конце июля местный житель сел за руль своего "уазика" и специально врезался в павильон. Как выяснилось, мужчина живет рядом с остановкой и ему не нравилось, что по вечерам там собирались подростки.
12:08:47 25-08-2023
Молодцы! Доброе дело!
12:11:27 25-08-2023
Остановки устанавливают те, кто общественный транспорт не ждет. От ветра и дождя она не закрывает.
12:29:59 25-08-2023
Ну мужик на "буханке" и эту снесет!
12:34:46 25-08-2023
Между прочим. Где новые трамваи из Беларуси, которые нам пообещали еще к весне?
12:39:24 25-08-2023
Была лучше- Деревянная как беседка на даче. А это безвкусица сегодняшних дней. Вроде числится как остановка, но скорее всего галочка что она есть. Помнится был случай что такую за 500 тыщ устанавливали из профлиста. Не душевно, не для себя. В советское время было разнообразие какое то, даже из бетона ляпали, но там хоть была возможность выжить в случае если машина влетала.
12:56:40 25-08-2023
Гость (12:39:24 25-08-2023) Была лучше- Деревянная как беседка на даче. А это безвкуси... Так на поссовецком пространстве эти остановки так и стоят, как новые, все в мозайке.
12:47:59 25-08-2023
Теперь ребятам гораздо удобнее сидеть там будет
12:54:17 25-08-2023
Гость (12:47:59 25-08-2023) Теперь ребятам гораздо удобнее сидеть там будет ... Так для них и старались.
12:55:58 25-08-2023
Печальна и с утилитарной точки зрения и с эстетической.
13:46:46 25-08-2023
Гость (12:34:46 25-08-2023) Между прочим. Где новые трамваи из Беларуси, которые нам поо... Лукашенко уже приступил к подготовке карты
14:07:35 25-08-2023
Заголовок ШЕДЕВР!!!
15:10:27 25-08-2023
Вот конструктора этого чуда заставить в проливной дождь с ветром ждать транспорт на этой остановке. Я бы посмотрел на него через пол часа ожидания. Или еще вариант- зима снег с ветром при минус 25- сколько ты, изобретатель, сможешь прождать долгожданный транспорт? Позорище!
15:34:40 25-08-2023
От чего защищает эта будка на остановке ? От солнца - нет . ( это по фото видно ) от дождя - нет ( это по фото видно ) от ветра - нет (---) от мороза - (---) там затишек ? - НЕТ ( хоть закрепили хорошо ? не убьёт никого ненароком при сильном вере ? ) так зачем она такая там нужна ???
22:48:38 27-08-2023
Мы никому не нужны.. Им лишь бы отписку написать и изобразить заботу, а по сути им наплевать на граждан. Зато мы скоро снова выберем нашего любимого губернатора, который так о нас заботится.