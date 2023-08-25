В Барнауле появилась остановка на месте красивой, снесенной мужиком на "буханке"

Прежняя остановка была в виде большого домика с черепичной крышей

25 августа 2023, 12:05, ИА Амител





Новая и прежняя остановки / Фото: barnaul.org и vk.com/barneos22

В барнаульском микрорайоне Сибирская Долина установили новый остановочный павильон на улице Каспийской, сообщает мэрия.

"По просьбе жителей администрацией Центрального района совместно с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проработан вопрос по восстановлению остановочного павильона", - говорится в сообщении.

Напомним, прежняя остановка на конечной маршрута №33 была в виде большого домика с черепичной крышей. В конце июля местный житель сел за руль своего "уазика" и специально врезался в павильон. Как выяснилось, мужчина живет рядом с остановкой и ему не нравилось, что по вечерам там собирались подростки.