Главу узбекского землячества, оскорблявшего участников СВО, признали террористом
Ранее ему не удалось оспорить меру пресечения в виде ареста
28 февраля 2024, 08:14, ИА Амител
Главу узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на сайт Росфинмониторинга.
Напомним, что Баратов* опубликовал в "Одноклассниках" пост, в котором ситуацию с ценами на яйца сопроводил картинкой с уничижительной по отношению к участникам спецоперации надписью. Кроме того, он неодобрительно высказывался к использованию слова "русские".
Позднее следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства"). Его арестовали на два месяца. Баратов* пытался оспорить меру пресечения, однако суд счел ее обоснованной.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов
08:19:28 28-02-2024
Пусть забирает своих земляков домой!
08:25:54 28-02-2024
И:ииииии?? Наказание то какое? Или внесение в реестр и есть наказание, и что с того???? Если ему ничего не будет, "ценные специалисты из ближнего зарубежья совсем распоясаются, а русские беспомощны, и как раз русских в России и будут наказывать за разжигание розни, а этим ниче не будет, потому как диаспоры богатые правят у нас
09:43:00 28-02-2024
Гость (08:25:54 28-02-2024) И:ииииии?? Наказание то какое? Или внесение в реестр и есть ... следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства"). Его арестовали на два месяца.
09:50:36 28-02-2024
Гость (09:43:00 28-02-2024) следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 282 ... вы верите, что ему что-то будет? Я не верю.
09:54:29 28-02-2024
Гость (08:25:54 28-02-2024) И:ииииии?? Наказание то какое? Или внесение в реестр и есть ... Уголовное дело возбуждено, идет следствие. По его окончанию дело направят в суд. Тогда и увидим результат.
11:40:06 28-02-2024
Гость (09:54:29 28-02-2024) Уголовное дело возбуждено, идет следствие. По его окончанию ... я считаю, что необходимо лишать гражданства Российской Федерации за подобное, и конечно же высылать нафиг из страны!
09:50:18 28-02-2024
Зачем нам эта алькаида нужна?
Возбуждать ненависть и вражду ? ( исходя из рассказа)
10:35:38 28-02-2024
Что-то глава берега попутал.Сейчас в камере сидит,скоро ему предстоит зону топтать.
10:57:35 28-02-2024
Ну это дилетант (попросту ) чудак и правильно ,что он попал под "колёса красной машины". Нельзя так делать. А теперь его поставят "в угол". На сколько лет?
11:43:56 28-02-2024
И зачем вообще на нашей территории землячества устраивать?? Пусть землячиствуют на своей земле, им все там дано для нормальной жизни, а ума бог не дал для поднятия экономики своей страны. Вот и прутся все туда, где все налажено, ещё и денег платят за то, что плодятся как кролики. А сами нас ни в грош не ставят. Терпилы мы молчаливые потому что.
13:10:07 28-02-2024
Не нужны они в России, большинство спекулянты и криминал.
17:22:10 28-02-2024
Является ли организация управляемая террористом Террористической?
Террористическая организация состоит из террористов?