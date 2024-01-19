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Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти

Баратов свою вину не признал

19 января 2024, 21:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова после его поста об участниках СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве, пишет РИА Новости.

Отмечается, что подозреваемый вину не признал. По уголовному делу назначили судебные экспертизы, в том числе лингвистическую и компьютерно-техническую.

Напомним, что ранее Баратов опубликовал в "Одноклассниках" пост, в котором ситуацию с ценами на яйца он сопроводил картинкой с курами, на которых была уничижительная по отношению к участникам спецоперации надпись. Кроме того, он неодобрительно высказывался к использованию слова "русские".

Позднее следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства").

Происшествия

Комментарии 8

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Гость

21:39:51 19-01-2024

Там ещё аресованным 17-ти "возбуждённым" уголовные статьи грозят.

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Гость

21:56:09 19-01-2024

Хоть одного осудят за оскорбление русских???

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Гость

22:06:14 19-01-2024

Ну что начали пожинать плоды ввоза дешёвой рабсилы узбеков и прочих таджиков, господа депутаты и чиновники? Скоро она станет дорогой не только по деньгам, но и по последствиям насилия над вашими родственниками.

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Гость

22:10:10 19-01-2024

Надо запретить все "землячества", которые по сути являются мафиозными структурами. Со своим "общаком", возможностью из этого "общака" решать проблемы своих правонарушителей и т.д.

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Гость

07:20:43 20-01-2024

Хороший прецедент

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Гость

08:04:42 20-01-2024

Этого идиота закроют. СТО процентов. Готов на деньги поспорить) вот только вы видите одну сторону ситуации - вы смотрите на конченного и по нему делаете вывод обо всех. Я поясню: сам русский, и к тонированным отношусь без пиетета. Но. Имею сказать, что в массе своей приезжие соблюдают местный уклад и не лезут куда не надо. Лично мне еще ни один не нагрубил, только на будьте любезны. Там, где гниды поднимают гривы и начинают что то типа качания прав - бить нещадно, закрывать. Только огульно всех не надо, нет смысла. Все эти среднеазиаты - наши бывшие сограждане. Мы из одной страны.

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Гость

10:34:16 20-01-2024

Гость (08:04:42 20-01-2024) Этого идиота закроют. СТО процентов. Готов на деньги поспори... в массе своей приезжие соблюдают местный уклад и не лезут куда не надо---это вы смотрите на примере Алтайского края? Просто их здесь пока мало...

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Гость

11:17:58 21-01-2024

Гость (08:04:42 20-01-2024) Этого идиота закроют. СТО процентов. Готов на деньги поспори... Однако русских в бывших братских республиках фактически не осталось. Аборигены выжили их.

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