Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти
Баратов свою вину не признал
19 января 2024, 21:22, ИА Амител
Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова после его поста об участниках СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве, пишет РИА Новости.
Отмечается, что подозреваемый вину не признал. По уголовному делу назначили судебные экспертизы, в том числе лингвистическую и компьютерно-техническую.
Напомним, что ранее Баратов опубликовал в "Одноклассниках" пост, в котором ситуацию с ценами на яйца он сопроводил картинкой с курами, на которых была уничижительная по отношению к участникам спецоперации надпись. Кроме того, он неодобрительно высказывался к использованию слова "русские".
Позднее следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства").
21:39:51 19-01-2024
Там ещё аресованным 17-ти "возбуждённым" уголовные статьи грозят.
21:56:09 19-01-2024
Хоть одного осудят за оскорбление русских???
22:06:14 19-01-2024
Ну что начали пожинать плоды ввоза дешёвой рабсилы узбеков и прочих таджиков, господа депутаты и чиновники? Скоро она станет дорогой не только по деньгам, но и по последствиям насилия над вашими родственниками.
22:10:10 19-01-2024
Надо запретить все "землячества", которые по сути являются мафиозными структурами. Со своим "общаком", возможностью из этого "общака" решать проблемы своих правонарушителей и т.д.
07:20:43 20-01-2024
Хороший прецедент
08:04:42 20-01-2024
Этого идиота закроют. СТО процентов. Готов на деньги поспорить) вот только вы видите одну сторону ситуации - вы смотрите на конченного и по нему делаете вывод обо всех. Я поясню: сам русский, и к тонированным отношусь без пиетета. Но. Имею сказать, что в массе своей приезжие соблюдают местный уклад и не лезут куда не надо. Лично мне еще ни один не нагрубил, только на будьте любезны. Там, где гниды поднимают гривы и начинают что то типа качания прав - бить нещадно, закрывать. Только огульно всех не надо, нет смысла. Все эти среднеазиаты - наши бывшие сограждане. Мы из одной страны.
10:34:16 20-01-2024
Гость (08:04:42 20-01-2024) Этого идиота закроют. СТО процентов. Готов на деньги поспори... в массе своей приезжие соблюдают местный уклад и не лезут куда не надо---это вы смотрите на примере Алтайского края? Просто их здесь пока мало...
11:17:58 21-01-2024
Гость (08:04:42 20-01-2024) Этого идиота закроют. СТО процентов. Готов на деньги поспори... Однако русских в бывших братских республиках фактически не осталось. Аборигены выжили их.