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Главы МИД России и Армении обсудили квадроберов

Дипломаты пришли к выводу, что это болезнь

08 октября 2024, 18:17, ИА Амител

Сергей Лавров на встрече дипломатов / Фото: "Вы слушали "Маяк"
Сергей Лавров на встрече дипломатов / Фото: "Вы слушали "Маяк"

Главы Министерств иностранных дел России и Армении перед встречей Владимира Путина и Никола Пашиняна обсудили квадроберов. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал Арарату Мирзояну и послу Армении в РФ Гургену Арсеняну, а также поинтересовался, есть ли они в Армении.

В итоге дипломаты решили, что это болезнь.

Ранее сообщалось, что квадроберов в России могут признать экстремистами. С таким требованием выступили представители движения "Ветераны России".

Политика

Комментарии 12

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Гость

18:41:06 08-10-2024

Всё это поветрие схлынет на нет быстрее, чем бюрократическая машина родит какой-либо закон на эту тему.

Видимо, других проблем нет.

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Костя!

19:22:42 08-10-2024

Заняться больше нечем

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Гость

07:32:21 09-10-2024

Костя! (19:22:42 08-10-2024) Заняться больше нечем ... Есть чем заняться, не переживайте, но это нужно рубить на корню, все начинается с малого и понеслось гендеры, геи и тд. Хорошему детей учить надо, а не на четвереньках ходить. Позорище. Я бы ни когда не допустила тка унижаться своего ребёнка

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Гость

09:39:03 09-10-2024

Гость (07:32:21 09-10-2024) Есть чем заняться, не переживайте, но это нужно рубить на ко... Сегодня ты комментарии пишешь, а завтра гендер поменять решишь. Надо запрещать писать.

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бийчанин

20:01:41 08-10-2024

Главы Министерств иностранных дел России и Армении перед встречей Владимира Путина и Никола Пашиняна обсудили квадроберов.
А осуждать будут президенты :)

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Гость

20:25:18 08-10-2024

Хорошо главе МИД РФ, у него на СВО все идёт по плану. И в Курской области все под контролем.
Можно с армяном побеседовать про детские забавы ...

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Гость

06:15:56 09-10-2024

Тысячи реальных собак по улицам бегают, а эти к квадробером прицепились

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Гость

07:28:27 09-10-2024

Гость (06:15:56 09-10-2024) Тысячи реальных собак по улицам бегают, а эти к квадробером ... Дак с этого все и начинается, квадроберы, гендеры и понеслось. Рубить надо на корню

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Гость

07:40:58 09-10-2024

Гость (07:28:27 09-10-2024) Дак с этого все и начинается, квадроберы, гендеры и понеслос... Шашки в дело!

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Гость

09:28:37 09-10-2024

Тамагочи, спиннеры, радужные пружинки, Хаги Ваги, что там еще было суперопасно для "наших детей"? Готы, эмо, панки. А как орали про ЧВК Редан... Прямо Родина в опасности была. И где оно все? Вообще, конечно, показатель. Высокий чиновник ядерной державы нашел что обсудить на переговорах. Вот армянин обалдел, наверное.

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Гость

09:42:13 09-10-2024

Гость (09:28:37 09-10-2024) Тамагочи, спиннеры, радужные пружинки, Хаги Ваги, что там ещ... Ну все эти "защитнаки" народа от "опасности" получают хорошие деньги пугая обывателя.

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Дюша

10:21:53 09-10-2024

И всё еще продолжаем смеяться над Совком...Дык там хоть с реальными атрибутами буржуазной идеологии боролись...

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