Главы МИД России и Армении обсудили квадроберов

Дипломаты пришли к выводу, что это болезнь

08 октября 2024, 18:17, ИА Амител

Сергей Лавров на встрече дипломатов / Фото: "Вы слушали "Маяк"

Главы Министерств иностранных дел России и Армении перед встречей Владимира Путина и Никола Пашиняна обсудили квадроберов. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал Арарату Мирзояну и послу Армении в РФ Гургену Арсеняну, а также поинтересовался, есть ли они в Армении.

В итоге дипломаты решили, что это болезнь.

Ранее сообщалось, что квадроберов в России могут признать экстремистами. С таким требованием выступили представители движения "Ветераны России".