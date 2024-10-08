Главы МИД России и Армении обсудили квадроберов
Дипломаты пришли к выводу, что это болезнь
08 октября 2024, 18:17, ИА Амител
Сергей Лавров на встрече дипломатов / Фото: "Вы слушали "Маяк"
Главы Министерств иностранных дел России и Армении перед встречей Владимира Путина и Никола Пашиняна обсудили квадроберов. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал Арарату Мирзояну и послу Армении в РФ Гургену Арсеняну, а также поинтересовался, есть ли они в Армении.
В итоге дипломаты решили, что это болезнь.
Ранее сообщалось, что квадроберов в России могут признать экстремистами. С таким требованием выступили представители движения "Ветераны России".
18:41:06 08-10-2024
Всё это поветрие схлынет на нет быстрее, чем бюрократическая машина родит какой-либо закон на эту тему.
Видимо, других проблем нет.
19:22:42 08-10-2024
Заняться больше нечем
07:32:21 09-10-2024
Костя! (19:22:42 08-10-2024) Заняться больше нечем ... Есть чем заняться, не переживайте, но это нужно рубить на корню, все начинается с малого и понеслось гендеры, геи и тд. Хорошему детей учить надо, а не на четвереньках ходить. Позорище. Я бы ни когда не допустила тка унижаться своего ребёнка
09:39:03 09-10-2024
Гость (07:32:21 09-10-2024) Есть чем заняться, не переживайте, но это нужно рубить на ко... Сегодня ты комментарии пишешь, а завтра гендер поменять решишь. Надо запрещать писать.
20:01:41 08-10-2024
Главы Министерств иностранных дел России и Армении перед встречей Владимира Путина и Никола Пашиняна обсудили квадроберов.
А осуждать будут президенты :)
20:25:18 08-10-2024
Хорошо главе МИД РФ, у него на СВО все идёт по плану. И в Курской области все под контролем.
Можно с армяном побеседовать про детские забавы ...
06:15:56 09-10-2024
Тысячи реальных собак по улицам бегают, а эти к квадробером прицепились
07:28:27 09-10-2024
Гость (06:15:56 09-10-2024) Тысячи реальных собак по улицам бегают, а эти к квадробером ... Дак с этого все и начинается, квадроберы, гендеры и понеслось. Рубить надо на корню
07:40:58 09-10-2024
Гость (07:28:27 09-10-2024) Дак с этого все и начинается, квадроберы, гендеры и понеслос... Шашки в дело!
09:28:37 09-10-2024
Тамагочи, спиннеры, радужные пружинки, Хаги Ваги, что там еще было суперопасно для "наших детей"? Готы, эмо, панки. А как орали про ЧВК Редан... Прямо Родина в опасности была. И где оно все? Вообще, конечно, показатель. Высокий чиновник ядерной державы нашел что обсудить на переговорах. Вот армянин обалдел, наверное.
09:42:13 09-10-2024
Гость (09:28:37 09-10-2024) Тамагочи, спиннеры, радужные пружинки, Хаги Ваги, что там ещ... Ну все эти "защитнаки" народа от "опасности" получают хорошие деньги пугая обывателя.
10:21:53 09-10-2024
И всё еще продолжаем смеяться над Совком...Дык там хоть с реальными атрибутами буржуазной идеологии боролись...