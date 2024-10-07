Квадроберов в России могут признать экстремистами
Общественники также хотят запретить продажу товаров, связанных с этим хобби
07 октября 2024, 17:45, ИА Амител
Движение "Ветераны России" требует признать квадроберов экстремистами. Об этом сообщает Shot.
Представители движения также уделили внимание тому, что на маркетплейсах стали появляться товары для квадроберов. "Ветераны России" возмущены продажей костюмов, поводков и специального корма.
"Движение настаивает на необходимости пресечь любую коммерческую деятельность, направленную на популяризацию этого разрушительного явления, которая приносит прибыль на фоне массового безумия", – говорится в обращении.
Также настаивают на том, что родителей, поддерживающих своих детей-квадроберов и выгуливающих их на поводке, нужно наказывать.
17:48:25 07-10-2024
Кому какое дело кто и как с ума сходит... Квадроберы тож самое про этих могут сказать
17:50:53 07-10-2024
Разные движения течения... Панки бритоголовые и еще там хрень всякая. Запретный плод сладок. Не запрещать а воспитывать надо.... Например как Ким Чен Ын! 😆
17:51:36 07-10-2024
Что-то я не слышал чтобы квадроберы людей калечили и убивали.
18:09:30 07-10-2024
Гость (17:51:36 07-10-2024) Что-то я не слышал чтобы квадроберы людей калечили и убивали... Вы просто не владеете информацией. Родители оставили своих трех детей-квадробоберов на лето у бабушки в деревне. Бабушка умерла от сердечного приступа и через две недели внучата ее съели. Потому что вызвать скорую или открыть двери они не могли (у них лапки), а собачий корм им никто не покупал...
19:30:16 07-10-2024
Гость (17:51:36 07-10-2024) Что-то я не слышал чтобы квадроберы людей калечили и убивали... Типа все кого уже запретили калечили и убивали людей?) если уж запрещать то как раз этих бесноватых квадробобров😄
21:22:28 07-10-2024
Гость (17:51:36 07-10-2024) Что-то я не слышал чтобы квадроберы людей калечили и убивали... Вот новость у нас.
В Одессе квадроберы напали на бабушку и искусали её собаку до крови
По словам женщины-свидетеля, квадроберы на четвереньках подбежали к пожилой даме, покусали её собаку до крови, а потом переключились на саму бабушку. Одесситка закричала, зовя на помощь. Неподалёку спал бомж, который услышав крики, начал кидать в дикарей бутылки.
Напуганные, квадроберы сбежали. Заснять всё не удалось — женщина спешила помочь пострадавшей.
22:34:29 07-10-2024
Гость (21:22:28 07-10-2024) Вот новость у нас.В Одессе квадроберы напали на бабушку ... Звучит как вымысел
18:00:58 07-10-2024
Угу, а вместе с ними ещё косплееров случайно загребут, не будут продавать товары и т д. Потому что разбираться никто не будет кто есть кто...
18:01:58 07-10-2024
Квадроберы завернули за угол и хотели уже снова перейти на бег, но тут кто-то окликнул Тома. Обернувшись, они увидели парня в джинсовом костюме и кроссовках, который загружал сумки в багажник авто.
- Чего это он так странно одет? - недоверчиво спросила Рейчел
- Нуу, это человек, которой идентифицирует себя как человек.
- Круто! - с уважением произнесла Рэйчел. - Таких лютых неформалов я давно не встречала.
- Его зовут Барни. Привет, Барни! - поздоровался Том.
Барни ухмыльнулся:
- Ну что, квадробоберы, всё в щенячий патруль играете?
- Нам, щенкам, всё-всё по зубам! - радостно отозвался Том. - А ты куда собрался? Переезжаешь что ли?
- Переезжаю, - подтвердил Барни. - Пора валить из этой несчастной страны, пока не поздно. Кругом фурри, жмурри и не пойми кто.
- И куда же ты поедешь? - осведомился Том. - Фуррикратия - выбор всего свободного мира!
- В Россию, - подмигнул Барни. - Там эта хрень запрещена законом.
- Да ладно! В Россию?! Как ты туда попадёшь, туда ведь самолёты не летают.
- Через Турцию, бро, так все делают.
- Да там только водка и медведи, очнись, Барни!
- Зато медведи настоящие, а не фурсоны. Ну ладно, бывай!
Барни хлопнул дверцей, и его автомобиль тронулся с места.
- Ненормальный, - заключила Рэйчел.
Отрывок Не моё))
18:12:53 07-10-2024
Выжившие из ума ветераны России другие слова, кроме "запретить" знают??
Вот реально, они уже столько наворотили, что лучше посидеть молча.
20:14:22 07-10-2024
Очень хочется увидеть критерии по которым течения/движения относят к экстремистским
20:29:17 07-10-2024
То есть чвк Вагнер этих "ветеранов" не интересует, что понятно - это же дети, они ничего не сделают.
06:12:24 08-10-2024
надо объединять зоошизу и квадроберов - это шанс для них вернуться в общество
08:55:06 08-10-2024
Гость (06:12:24 08-10-2024) надо объединять зоошизу и квадроберов - это шанс для них вер... а яжемамок тоже будете в общество возвращать? наглых водителей, которые ставят машины на газонах и около подъездов, так что в дом не зайти. кого еще желаете в общество вернуть?
09:09:14 08-10-2024
Гость (08:55:06 08-10-2024) а яжемамок тоже будете в общество возвращать? наглых водител... Там формулировка что-то типа "нечеловеческий образ жизни". И нет, маргиналы, которые пьют и своих детей морят голодом и лупцуют, под это определение явно не попадут, это как раз ок, традиции и скрепы.
09:30:02 08-10-2024
што за ветераны? второй мировой?
12:12:50 08-10-2024
А что ж тогда с новогодними утренниками делать? Там получается все квадроберы а дед мороз вообще должен пойти по статье " о занятии высшего положения в преступной иерархии"
12:34:07 08-10-2024
Не видел ни одного квадробера...Точно так же как и ни одного Ветерана России...Схватка двух воображаемых сект...Театр абсурда какой то...
10:27:53 09-10-2024
Кто опаснее, сто квадроберов, бегущих на четвереньках или один религиозный фанатик с поясом шахида?