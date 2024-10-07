Квадроберов в России могут признать экстремистами

Общественники также хотят запретить продажу товаров, связанных с этим хобби

07 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Объявление на сайте / Фото: соцсети

Движение "Ветераны России" требует признать квадроберов экстремистами. Об этом сообщает Shot.

Представители движения также уделили внимание тому, что на маркетплейсах стали появляться товары для квадроберов. "Ветераны России" возмущены продажей костюмов, поводков и специального корма.

"Движение настаивает на необходимости пресечь любую коммерческую деятельность, направленную на популяризацию этого разрушительного явления, которая приносит прибыль на фоне массового безумия", – говорится в обращении.

Также настаивают на том, что родителей, поддерживающих своих детей-квадроберов и выгуливающих их на поводке, нужно наказывать.