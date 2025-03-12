Сергей Нарышкин и Джон Рэтклифф договорились поддерживать регулярные контакты

12 марта 2025, 14:52, ИА Амител

Глава СВР Сергей Нарышкин / Фото: ТАСС

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф 11 марта провели телефонный разговор. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

О результатах переговоров 12 марта сообщили в пресс-бюро СВР. Известно, что Нарышкин и Рэтклифф договорились поддерживать регулярные контакты.

Отмечается, что такие меры направлены на обеспечение международной стабильности и безопасности, а также снижение конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

По данным СВР, главы российской и американской разведок обсуждали взаимодействие в вопросах урегулирования кризисных ситуаций.

Последний раз Нарышкин разговаривал с главой ЦРУ летом 2023 года.