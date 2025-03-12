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Главы разведок России и США провели телефонный разговор

Сергей Нарышкин и Джон Рэтклифф договорились поддерживать регулярные контакты

12 марта 2025, 14:52, ИА Амител

Глава СВР Сергей Нарышкин / Фото: ТАСС
Глава СВР Сергей Нарышкин / Фото: ТАСС

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф 11 марта провели телефонный разговор. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

О результатах переговоров 12 марта сообщили в пресс-бюро СВР. Известно, что Нарышкин и Рэтклифф договорились поддерживать регулярные контакты.  

Отмечается, что такие меры направлены на обеспечение международной стабильности и безопасности, а также снижение конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

По данным СВР, главы российской и американской разведок обсуждали взаимодействие в вопросах урегулирования кризисных ситуаций.

Последний раз Нарышкин разговаривал с главой ЦРУ летом 2023 года.

США Россия Политика Мир

Комментарии 3

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Гость

15:24:52 12-03-2025

Вчера созвонился с корешем с Рубцовки. Договорились еще раз созвониться.

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Гость

15:45:00 12-03-2025

И что.

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Пузырек

17:28:49 12-03-2025

Всегда считал,что действия разведки не разглашаются... Но почитал его биографию. Где Нарышкин и где внешняя разведка...

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