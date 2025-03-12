США и Украина провели переговоры в Саудовской Аравии. Главное
Стороны обсудили 30-дневное прекращение огня, возобновление помощи Киеву и "конкретные шаги и предложения" к завершению конфликта на Украине
12 марта 2025, 08:00, ИА Амител
Флаг Саудовской Аравии / Фото: unsplash.com / aboodi vesakaran
В Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной. Встреча длилась около девяти часов. Это первый официальный контакт Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля, сообщает "Коммерсантъ".
Главное:
- Украина готова к 30-дневному прекращению огня, которое вступит в силу в случае согласия России и может быть продлено.
- Вашингтон возобновит военную и разведывательную помощь Киеву.
- США и Украина заключат соглашение по полезным ископаемым. При этом тему сделки на переговорах не обсуждали.
- Украинская делегация представила "конкретные шаги и предложения" по завершению конфликта. Частью переговорного процесса должны стать обмен пленными и гуманитарные вопросы.
- США обсудят с Россией прекращение огня в ближайшее время. Вашингтон ожидает положительного ответа от Москвы "как можно скорее".
- Украинская и американская делегации договорились определить состав переговорных групп и начать дискуссии о "достижении устойчивого мира". Киев настаивает на участии в процессе европейских партнеров.
08:19:44 12-03-2025
Вот так крушатся надежды. Кто там с балалайкой то плясал от радости за дружбу с США? Ждём заявление, про то как нас опять надули.
09:50:15 12-03-2025
США и Украина провели переговоры. Стороны обсудили 30-дневное прекращение огня ---- между ними был огонь?
09:52:55 12-03-2025
Кто там с балалайкой то плясал от радости за дружбу с США --- за дружбу с США плясали, когда там был Байден. А когда он ушел, плясуны убежали и с Трампом дружить не хотят
10:32:42 12-03-2025
Гость (09:52:55 12-03-2025) Кто там с балалайкой то плясал от радости за дружбу с США --... У нас этих плясунов-ждунов еще превеликое количество, не сомневайся
11:53:02 12-03-2025
Я опять запутался. Американцы нам сейчас кто: друзья которые пытаются разрешить конфликт с укрой, или наглые циничные подлые пиндосы которые пусть сгорят в аду вместе со своими авианосцами они ещё за Вьетнам ответят?
13:00:34 12-03-2025
Американцы нам сейчас кто ---- смотря какие американцы, они разные. Которые стреляли во время избирательной кампании или в которых стреляли? И у тех и у тех там сейчас влияния примерно 50 на 50