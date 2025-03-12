США и Украина провели переговоры в Саудовской Аравии. Главное

Стороны обсудили 30-дневное прекращение огня, возобновление помощи Киеву и "конкретные шаги и предложения" к завершению конфликта на Украине

12 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Флаг Саудовской Аравии / Фото: unsplash.com / aboodi vesakaran

В Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной. Встреча длилась около девяти часов. Это первый официальный контакт Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля, сообщает "Коммерсантъ".

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