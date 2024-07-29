Глеб Самойлов не попадал в ноты и выглядел сильно уставшим на концерте в Красноярске

Под конец шоу певец был вынужден отдать свой микрофон гитаристу

29 июля 2024, 08:34, ИА Амител

Выступление Глеба Самойлова в Красноярске / Кадр из видео: Baza

Певец Глеб Самойлов провалил концерт в Красноярске, сообщает Baza.

Вечером 28 июля музыкант выступил на "Небофесте", где кое-как исполнил программу "Агата Кристи. 35 на бис". К середине 40-минутного выступления он уже с трудом успевал за текстами, не попадал в ноты, а под конец и вовсе устал и передал свой микрофон гитаристу.

Администратор 53-летнего артиста вскоре объяснила, что "он уже не может выглядеть как 30-летний мальчик".

За концерт певец получил 2 млн рублей.

Теперь красноярцы шутят, что у них воздух особенный: неделей ранее в этом городе опозорилась певица Глюкоза, которая на сцене вела себя странно, не поспевала за фонограммой и трогала себя между ног.