Глеб Самойлов не попадал в ноты и выглядел сильно уставшим на концерте в Красноярске
Под конец шоу певец был вынужден отдать свой микрофон гитаристу
29 июля 2024, 08:34, ИА Амител
Певец Глеб Самойлов провалил концерт в Красноярске, сообщает Baza.
Вечером 28 июля музыкант выступил на "Небофесте", где кое-как исполнил программу "Агата Кристи. 35 на бис". К середине 40-минутного выступления он уже с трудом успевал за текстами, не попадал в ноты, а под конец и вовсе устал и передал свой микрофон гитаристу.
Администратор 53-летнего артиста вскоре объяснила, что "он уже не может выглядеть как 30-летний мальчик".
За концерт певец получил 2 млн рублей.
Теперь красноярцы шутят, что у них воздух особенный: неделей ранее в этом городе опозорилась певица Глюкоза, которая на сцене вела себя странно, не поспевала за фонограммой и трогала себя между ног.
09:14:32 29-07-2024
что то насыпают видимо мелкое в Ярске
09:25:20 29-07-2024
глюкоза недонюханная осталась.
10:06:17 29-07-2024
чтоль?
10:53:40 29-07-2024
бухой (10:06:17 29-07-2024) чтоль?... необоснованный поклеп жалкой ничтожной личности на великого артиста, светоча и проч.
11:46:02 29-07-2024
Мусик (10:53:40 29-07-2024) необоснованный поклеп жалкой ничтожной личности на великого ... "Нет дыма без огня!"
11:58:18 29-07-2024
Мусик (10:53:40 29-07-2024) необоснованный поклеп жалкой ничтожной личности на великого ... если бухой, то сразу великая личность?
12:07:21 29-07-2024
что-то не везет Красноярску с гастролерами)))
12:35:12 29-07-2024
Да что за позорище, что не певец то г..но, 2-ляма просто так срубают , за пение под хонеру!!! Неуважение полнейшее к людям. Ведут себя отвратно просто(((((такое ощущение, что в Красноярск они только ширятся, нюхать и бухать приезжают. И потом нелепые отмазы, проблемы в семье, прием лекарств, усталость и т.п. Проблемы - дома сиди лечись. не можешь выступать как раньше в 30 уходи со сцены) ПОЗОРИЩЕ!!!
12:46:15 29-07-2024
Кто то (12:35:12 29-07-2024) Да что за позорище, что не певец то г..но, 2-ляма просто так... Там подобные проблемы ("странное поведение") уже больше 30 лет и вылечить никак не могут.