Нарколог объяснил странное поведение Глюкозы на концерте

По мнению специалиста, лекарства не могли так повлиять на состояние певицы

23 июля 2024, 16:01, ИА Амител

Наталья Ионова / Фото: vk.com/glukozamusic

У певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) на концерте в Красноярске было выраженное состояние измененного сознания, которое провоцируют психоактивные вещества, рассказал телеканалу "360" нарколог Василий Шуров.

Напомним, певица на выступлении на День металлурга в Красноярске вела себя неадекватно, не попадала в фонограмму, а также трогала себя за интимные места и, со слов очевидцев, материлась со сцены. Позже Глюкоза объяснила свое странное поведение приемом препаратов – снотворных и антидепрессантов.

Шуров заявил, что лекарства не могли так повлиять на состояние певицы.