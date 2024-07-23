Нарколог объяснил странное поведение Глюкозы на концерте
По мнению специалиста, лекарства не могли так повлиять на состояние певицы
23 июля 2024, 16:01, ИА Амител
У певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) на концерте в Красноярске было выраженное состояние измененного сознания, которое провоцируют психоактивные вещества, рассказал телеканалу "360" нарколог Василий Шуров.
Напомним, певица на выступлении на День металлурга в Красноярске вела себя неадекватно, не попадала в фонограмму, а также трогала себя за интимные места и, со слов очевидцев, материлась со сцены. Позже Глюкоза объяснила свое странное поведение приемом препаратов – снотворных и антидепрессантов.
Шуров заявил, что лекарства не могли так повлиять на состояние певицы.
"Извините, нарушение координации, не попадать в фонограмму, трогать себя за интимные места, материться. Не существует таких антидепрессантов, из-за которых можно так себя вести. Надо вести себя как взрослый человек, признавать проблему, не пытаться переводить стрелки на психиатрию и стигмировать прием антидепрессантов. Нет таких антидепрессантов. Там выраженное состояние интоксикации", – подчеркнул нарколог.
16:34:29 23-07-2024
Ежу понятно что наркалыга...
17:51:21 23-07-2024
И деньги и известность есть, а кроме наркотиков ничего не цепляет. Побочый результат шальных денег.
06:48:02 24-07-2024
Гость (17:51:21 23-07-2024) И деньги и известность есть, а кроме наркотиков ничего не це... Как будто вам известны ощущения от славы и больших денег))
18:47:51 23-07-2024
Да там по внешнему виду все понятно, уже не только изменённое сознание, но и измененный внешний вид.
19:49:42 23-07-2024
Да бросьте вы гнать ерунду!
У неё тёрки с бывшим продюсером...! Он отжимает у неё название Глюкоза, и хочет запретить петь те самые песни... И это тянется уже давно!...
Такую компанию против конкретного человека запускают только с чьей-то подачи и оплаты! Если на самом деле что-то происходит из ряда вон... То пол дня опубликуют одна два информагенств, и привет... А вот что бы по всем новостям, по всем каналам, от всех блогеров...!? Это нужно проплачивать!!! И между прочим, от некоторых говорящих голов уже звучит - что ей нужно запретить выступать...!
Я лично посмотрел отрывки её выступления, хотя фанатом не являюсь. Но смотрел не на неё, а как реагирует народ в зале... А народ в зале веселиться, подпевает, танцует, и всё такое...!!! Короче, недоумения в зале я лично не заметил!... А значит твоя глюкозы это заказуха!
06:41:10 24-07-2024
Гость (19:49:42 23-07-2024) Да бросьте вы гнать ерунду! У неё тёрки с бывшим продюсе... Что же тогда она не дает опровержение всему этому? Наоборот, соглашается - перебрала...
20:21:00 23-07-2024
Лечить принудительным трудом! Уборка общественных туалетов самое то
07:13:15 24-07-2024
Гость (20:21:00 23-07-2024) Лечить принудительным трудом! Уборка общественных туалетов с... Ну вот иди и убирай. Но, к сожалению, тупость не лечится.
09:26:48 24-07-2024
Заявление нарколога - это показатель его некомпетентности. У нас наркологи сами еше те нарколыги. Один меня убеждал, что раз в месяц - это много. А сам аж трясется весь... Учитель, блин!
12:06:15 24-07-2024
Гость (09:26:48 24-07-2024) Заявление нарколога - это показатель его некомпетентности. У... со слов его коллег, Шуров так себе доктор.
10:12:30 24-07-2024
А почему она не накрашенная вышла? Гример тоже под сивухой была?
14:11:56 24-07-2024
бабка под веществами, поставки нечистые.